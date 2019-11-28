ГБР и СБУ пришли с обыском к военнослужащей ВСУ, которая с нардепом от партии Порошенко обсуждала варианты смерти Зеленского

Сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований органов 28 ноября пришли с обыском к военнослужащей ВСУ Марусе Зверобой, которая ранее с народным депутатом от Европейской Солидарности обсуждала варианты смерти Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует видеозапись, которую опубликовала Зверобой.

На видео она сначала отказывается открывать двери и говорит, что будет ждать адвоката, после чего ей сообщили, что будут «ломать двери», если она не откроет добровольно. Вместе со следователем ГБР и сотрудниками СБУ также в помещение вошли и две женщины, которых представили, как понятых.

На видео следователь потребовал от зверобой добровольно отдать телефон, поскольку изъятие мобильных предусмотрено соответствующим постановлением суда. Военнослужащая сказала, что телефон отдаст правоохранителям и вскоре видео оборвалось.

Справка:

Маруся Зверобой высшее образование получила в сфере журналистики. До Майдана занималась частным предпринимательством, владела веб-студией, преподавала дизайн, занималась рекламой. Активная участница Революции достоинства, стала волонтером, создав проект «Помощь раненым Майдана».

С началом войны начала помогать военным. Летом 2014-го организовала полигон начальной военной подготовки, на котором волонтеры-инструкторы, которые имели военную профессию, учили начальной военной подготовке бойцов вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов перед выездом на фронт.

Осенью 2014 командир 11-го батальона ДУК «Правого сектора» с Киевщины. В 2015 году Маруся со своей командой начала сотрудничать с 79 бригадой ВДВ, готовя для них бойцов на уже контрактную службу. Выпускников ее команды называли «Маруся медведями».

В 2016-м году старший солдат и командир мобильной инструкторской группы десанта Вооруженных сил Украины «Марусины медведи» 199-го учебного центра ДШВ, что на Житомирщине.

В 2017-м году стала военнослужащим бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, а уже через год вернулась в ряды десантно-штурмовых войск с новым проектом.

Освободилась из рядов ВСУ по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Отметим, в «Слуге народа» потребовали расследовать высказывания нардепа от партии Порошенко в адрес Зеленского.

Позже нардеп от партии Порошенко объяснилась за видео о вариантах гибели Зеленского.

В ноябре текущегоо года стало известно, что в отношении нардепа от фракции «Евросолидарность» Софии Федины и военнслужащей ВСУ Маруси Зверобой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти Президента Владимира Зеленского.