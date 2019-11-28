Апелляционный суд оставил под стражей николаевского генерала Марченко, но уменьшил ему залог почти в 4 раза

В четверг, 28 ноября, Киевский апелляционный суд уменьшил залог начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, одному из подозреваемых в закупке Минобороны некачественных бронежилетов.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Роман Костенко.

Как известно, 11 ноября суд избрал Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 76 миллионов гривен.

Суд уменьшил сумму залога, после внесения которой Марченко может выйти из СИЗО, до 20 миллионов гривен.

При этом, по словам Костенко, ряд людей хотел взять офицера на поруки, но суд отказал.

«Сегодня был на суде против генерал-майора Дмитрия Марченко. Следователи и прокуроры не предоставили доказательств, что нахождение Марченко на свободе кому угрожает. Судьи, несмотря на ходатайство адвокатов и убедительный список, кто хотели взять на его поруки, решили оставить Марченко под стражей. Суд лишь уменьшил залог до 2 миллионов гривен, что не меняет ситуации. Для офицера - это огромная сумма», - написал он.

Как известно, ГПУ сообщила о подозрении в совершении этого преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны, в том числе и Марченко.

По версии следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, вероятно, действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» в количестве 11 тысяч на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще одному выходцу из Николаевской области - первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Витальевичу Почтаренко (экс-командир 3-го батальона 79-й ОДШБр, – ПН). Другими подозреваемыми являются заместительница Марченко Ольга Юрьевна Капинус, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

Как известно, Марченко ранее служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Центр развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ подполковник 79-й ОАЭМБр Дмитрий Марченко возглавил в 2015 году. В мае 2019 года, перед выборами Президента, тогдашний глава государства Петр Порошенко присвоил Марченко звание генерал-майора.

Напомним, что ГБР проводило массовые обыски в рамках расследования этого уголовного производства в июне этого года. Кроме Марченко, следователи в частности пришли с обысками к замминистра обороны Олегу Шевчуку, который курирует тыловое, вещевое и квартирное обеспечение ВСУ, а также у советника экс-министра обороны Полторака Юрий Бирюкова, который с начала 2016 года до середины 2017 года руководил Николаевской облячейкой партии БПП.

После обысков в ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.