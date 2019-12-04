Бизнесмен Соболев заявил, что его убийство заказали судьи и Грановский – экс-нардеп это отрицает и готов к проверке на полиграфе

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, трехлетнего сына которого убили во время покушения в Киеве, заявил, что его заказали шесть человек, два из которых – судьи.

Об этом сообщает «Инфорезист».

Как известно, 1 декабря в центре Киева открыли огонь по автомобилю «Range Rover», который принадлежит депутату Киевского областного совета, бизнесмену Вячеславу Соболеву. На момент случившегося в машине находился его трехлетний сын. От полученных травм он умер. 2 декабря по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два человека. Киллер, который расстрелял автомобиль депутата и убил его трехлетнего сына, ранее воевал в АТО и служил в Украинской добровольческой армии.

- Двое судей, которые за время своей работы стали миллиардерами. У которых по 300 апартаментов в Испании, Австрии и которые живут припеваючи. У них все хорошо. Емельянов, Татьков. В этой же компании есть два человека. Пусть они на меня в суд подают, с мешками дальше ходят. Два человека, которые работают в этой компании – Брославский и Малик, я думаю, вы не один раз слышали эти фамилии, - заявил он журналистам перед судебным заседанием.

По словам Соболева, к заказу покушения на его жизнь также причастны Николай Будыка, Евгения Бурум, Михаил Иванюк и экс-нардеп от БПП Александр Грановский.

- Есть молодой человек, который до войны скорее всего был никем. Во время войны, ну невозможно честно взлететь за год, если ты не нашел золотую жилу. Есть такой в Мариуполе крупный специалист Николай Будыка, который постоянно пытается прикрываться своим братом. Фамилию брата захотите, узнаете сами, я думаю, вы догадываетесь. Есть такая девушка, которой 20 лет своей жизни я посвятил, которую учил, воспитывал, Евгения Бурум. Которая с начала войны живет в Донецке и очень успешно занимается бизнесом. Есть такой Михаил Иванюк, я думаю, он меня услышит. Миш, присядь на «детектор лжи» и покажи, что ты ни от кого не скрываешься, что у тебя совесть чиста. Также у меня есть две фамилии, последнюю оставлю для себя. Александра Грановского, знаете? Саша, присядь на «детектор», я хочу послушать, что ты мне расскажешь. Расскажи на «детекторе» как агентство «Буквы» четыре года надо мной издевалось, - утверждает депутат.

Он еще раз призвал перечисленных им людей пройти полиграф, чтобы установить истину.

- Две или три недели назад депутаты садились на «детектор». Последнюю фамилию оставлю на потом…Присядьте на «детектор» и покажите, что вы честные или вы чистые, как вы любите говорить <…> На сегодняшний день я вам сказал больше, чем стоило. Пусть люди, которых я озвучил, сядут на детектор и покажут, что всем, в первую очередь моей семье и моему ребенку, что они не причастны. А я вам даю гарантию, вы сами дальше все увидите и услышите. Я могу сказать одно – пора остановиться. Мы все уходим с пустыми руками, пора остановиться, - добавил Соболев.

Отмечается, что Николай Будыка – бизнесмен из Донбасса. С 2014 года он занимается бизнесом в Мариуполе. По данным СМИ, он также занимается полулегальным бизнесом. Артур Емельянов работает судьей Высшего хозяйственного суда Украины, а Виктор Татьков был уволен с должности того же суда 3 сентября этого года.

Александр Грановский – бывший народный депутат, соратник экс-президента Петра Порошенко. Грановский на своей странице в Facebook сообщил, что согласен пройти детектор лжи.