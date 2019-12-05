Руководство столичной страховой компании украло более 80 миллионов гривен вкладчиков – еще двое фигурантов получили подозрения

Топ-менеджмент столичной страховой компании «Гарант-Лайф» присвоил сбережения более 10 тысяч клиентов, подозрение в причастности к этой схеме объявлено уже четырем фигурантам.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«В рамках ранее открытого уголовного производства правоохранители продолжают документирование противоправной схемы по присвоению средств страховой компании. Через сделку общество фактически доведено до банкротства, а тысячи клиентов остались без сбережений, внесенных как платежи на страхование жизни. Сейчас сотрудники СБУ установили еще двух участников противоправной схемы – бывшего председателя правления и фактического руководителя компании. Их незаконная деятельность нанесла ущерб вкладчикам на общую сумму более 80 млн гривен», – говорится в сообщении.

Обоим фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее СБУ сообщала о разоблачении указанной сделки и осуществления сообщения о подозрении двум другим фигурантам производства. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению денег граждан.

Мероприятия проводились совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, как 11-12 ноября 2019 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 миллиардов гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк». При этом расследование начали еще при Генпрокуроре Юрии Луценко, но его закрыли после передачи им производства в полицию.

А после задержания экс-чиновников НБУ владелец «VAB Банка» Бахматюк обратился к Президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что готов постепенно вернуть 8 миллиардов гривен долгов.

В САП сообщали, что в 2014 году бенефициар «VAB Банка» Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем главы НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили. Писарук в суде отрицал обвинения и говорил, что действовал в рамках закона. 15 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен.