Дело о закупке некачественных бронежилетов: Апелляционный суд отпустил под домашний арест еще одного николаевского офицера

В Киеве апелляционный суд 12 декабря отпустил под домашний арест Михаила Каморянского, который является одним из подозреваемых в деле о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ.

Соответствующее решение апелляционная инстанция приняла в четверг, 12 декабря.

Отметим, что Михаил Каморянский ранее служил в николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. 14 ноября Печерский райсуд Киева арестовал Каморянского с залогом в 76 миллионов 840 тысяч гривен.

Стоить добавить, что во время заседания Каморянского хотели взять на свои поруки два человека: начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков, который некогда также служил в 79-й бригаде, и командир фрегата «Гетман Сагайдачный» Алексей Корецкий.

Как известно, 11 декабря суд аналогично облегчил меру пресечения заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Почтаренко, назначив ему круглосуточный домашний арест.

Напомним, как ГПУ сообщила о подозрении в совершении этого преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны.

По версии следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, вероятно, действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» в количестве 11 тысяч на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще одному выходцу из Николаевской области - первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Витальевичу Почтаренко. Другими подозреваемыми являются заместительница Марченко Ольга Юрьевна Капинус, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

Как известно, Марченко ранее служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Центр развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ подполковник 79-й ОАЭМБр Дмитрий Марченко возглавил в 2015 году. В мае 2019 года, перед выборами Президента, тогдашний глава государства Петр Порошенко присвоил Марченко звание генерал-майора.

Напомним, что ГБР проводило массовые обыски в рамках расследования этого уголовного производства в июне этого года. Кроме Марченко, следователи в частности пришли с обысками к замминистра обороны Олегу Шевчуку, который курирует тыловое, вещевое и квартирное обеспечение ВСУ, а также у советника экс-министра обороны Полторака Юрий Бирюкова, который с начала 2016 года до середины 2017 года руководил Николаевской облячейкой партии БПП.

После обысков в ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.