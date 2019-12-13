Смертельное ДТП в Николаеве: Адвокаты хотят обжаловать арест водителя «Lexus»

Валерий Лобанов (фото с заседания Центрального райсуда от 9 декабря) В пятницу, 13 декабря, адвокаты 21-летнего Валерия Лобанова, участника смертельного ДТП на проспекте Богоявленском, подали апелляционную жалобу на решение Центрального райсуда Николаева, которым ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщается на Facebook-странице Николаевского апелляционного суда.

«В Николаевский апелляционный суд поступили апелляционные жалобы защитников в интересах Виктора Лобанова, которому Центральным районным судом г. Николаева 9 декабря избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 04.02.2020 года без права внесения залога», – говорится в сообщении суда.

Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на понедельник, 16 декабря, на 09:30.

Как известно, 7 декабря на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси его пассажир погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и его пассажирка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» – тот попросил парня сесть за руль, потому что выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину.

За рулем «Daewoo» был водитель такси Юрий Мавродиев. Его пассажир – участник платформы «МрійДій» 32-летний Александр Санько.

Вечером 7 декабря десятки автомобилей такси заблокировали движение по Варваровскому мосту, требуя ареста водителя «Lexus».

9 декабря глава Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун арестовала водителя автомобиля «Lexus», 21-летнего Виктора Лобанова на два месяца без права на внесения залога.

Позже в полиции рассказали, что 21-летний Валерий Лобанов все еще находится в больнице под круглосуточной охраной полиции, поскольку медики считают, что его содержание под стражей сейчас невозможно из-за состояния его здоровья.