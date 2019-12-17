К главе облсовета Москаленко снова пришли следователи ГБР по делу о подделке решения сессии

Во вторник, 17 декабря, к главе Николаевского облсовета пришли следователи Государственного бюро расследований, чтобы вручить повестку на почерковедческую экспертизу.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В свою очередь Виктория Москаленко позвала отдельные СМИ, чтобы это происходило в их присутствии. Однако следователь отметил, что не намерен участвовать в этом «пресс-батле» и предложил Виктории Москаленко дать пресс-конференцию, а уже потом принять участие в следственных действиях. После чего покинул кабинет.

В свою очередь глава облсовета заявила о тех нарушениях, которые, по ее мнению, допустило Госбюро расследований и пообещала, что обратиться по этому поводу в прокуратуру. При этом заявила, что расценивает это как давление на нее и на местное самоуправление тех, кто «контролирует» ГБР. Однако о ком конкретно идет речь, не сказала.

После следователи ГБР вернулись для проведения следственных действий, которые проходят за закрытой дверью.

Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко во время сессии 16 мая несколько раз выносила проект решения о перераспределении денег на голосование депутатов, и только с третьей попытки они проголосовали за него. Всего за вынесенное после споров решение проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса.

Позже по заявлению депутата Николаевского облсовета ГБР открыло уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 («Служебный подлог») УК Украины. Сведения об этом внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 июня.

В рамках данного уголовного производства следователи ГБР расследуют возможную причастность главы Николаевского облсовета к подделке этого проекта решения сессии.

При этом, Судья Заводского районного суда Николаева Сергей Щербина по ходатайству следователя второго следственного отдела территориального управления ГБР Сергея Коблова оштрафовал главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко на 1003 гривны за неявку на отбор образцов ее подписи.

9 декабря сотрудники Нацполиции пришли в Николаевский облсовет, чтоб вручить повестку о даче показаний главе облсовета Виктории Москаленко в рамках одного из уголовных производств. Однако Виктория Москаленко покинула кабинет через запасной выход и ушла со здания.

Напомним, Николаевское территориальное управление ГБР совместно с СБУ заподозрило должностных лиц Николаевского областного совета, Департамента образования и науки областной государственной администрации и одного из коммунальных учреждений в создании механизма присвоения средств из Государственного бюджета. С обысками правоохранители пришли в областной совет.