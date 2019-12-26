В Николаеве обвиняемого в убийстве с расчленением перевели из СИЗО под домашний арест

Поиск полицией тела убитой жертвы Обвиняемому в убийстве человека на ферме в селе Михайло-Ларино Витовского района и дальнейшем расчленении облегчили меру пресечения – вместо содержания под стражей в следственном изоляторе его отпустили под домашний арест.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения Жовтневого районного суда Николаевской области.

Как известно, подозреваемого в убийстве на ферме в селе Михайло-Ларино задержали в марте 2018 года. При этом само происшествие произошло в ноябре 2017 года и через время об этом в полицию сообщила бывшая сожительница обвиняемого.

Как установило следствие, в ходе конфликта обвиняемый повалил своего соперника на пол и отобрал у него нож. Он прижал его к полу коленом и перерезал мужчине горло. Далее он расчленил тело, некоторые части сжег в печке, а потом закопал останки на территории фермы.

В суде обвиняемый не соглашался с квалификацией преступления. В итоге суд также не согласился с квалификацией произошедшего как умышленное убийство и назначил обвиняемому наказание в виде одного года тюрьмы за превышение самообороны.

Позже в полиции опубликовали видео после задержания, на котором обвиняемый на вопрос о содеянном рассказал, что сожалеет только о том, что ноги не сжег, поскольку они не влезли в печку и их пришлось закопать.

После этого приговор пытались отменить в апелляционном суде, а там решили передать уголовное производство на новое рассмотрение.

Все это время обвиняемый находился под стражей в Николаевском следственном изоляторе. Последний раз эту меру пресечения ему продлили до 29 ноября включительно.

27 ноября Жовтневый райсуд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения. Обвиняемый подал ходатайство о смене мере пресечения на домашний арест. Его бывший работодатель подтвердил, что сможет обеспечить обвиняемому место проживания и, соответственно, место, где он будет находиться под домашним арестом.

Прокурор также не возражал против облегчения меры пресечения.

В итоге суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 25 января 2020 года. Кроме того суд обязал его по первому требованию суда прибывать в этот суд, воздержаться от общения со свидетелями, сдать на хранение в соответствующие органы документа для выезда за границу.

Напомним, как на Николаевщине нашли отрубленную человеческую голову.