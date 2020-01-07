В списке на обмен между Украиной и боевиками оказалась и группировка, которая планировала теракты на Николаевщине

Появились данные 44 лиц из 124, которые которых Украина в рамках обмена украинских заложников на участников российской агрессии передала 29 декабря оккупационным администрациям захваченных территорий Донбасса.

Соответствующий список опубликовало издание «Слідство.Інфо».

В этом перечне 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, два гражданина Беларуси и один гражданин Бразилии.

Граждане Украины: 1. Эдуард Бондаренко, фигурант дела об убийстве украинского контрразведчика, полковника Александра Хараберюша; 2. Сергей Пастухов, фигурант дела об убийстве Хараберюша; 3. Аббасов Рустам Нуридин Оглы, по данным следствия, готовил теракт в Мариуполе; 4. Сергей Петриков, по данным следствия, готовил теракт в Мариуполе; 5. Марина Ковтун, фигурант дела о взрыве в харьковском пабе «Стена»; 6. Вячеслав Чумак, фигурант дела о терактах на железной дороге возле Харькова; 7. Владимир Дворников, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове; 8. Сергей Башлыков, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове; 9. Виктор Тетюцкий, обвиняемый по делу о взрыве на шествии в Харькове; 10. Игорь Джадан, обвиняемый в сепаратизме и причастности к терроризму, участник Антимайдана в Харькове; 11. Вячеслав Евтухов, дело о «харьковских партизанах»; 12. Сергей Веселов, дело о «харьковских партизанах»; 13. Дмитрий Волошко, дело о «харьковских партизанах»; 14. Константин Калашников, фигурант дела о взрыве моста на железной дороге в Одесской области; 15. Владислав Долгошея, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; 16. Руслан Долгошея, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; 17. Николай Казанский, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; 18. Олег Мазур, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; 19. Николай Селятенко, фигурант дела о взрывах на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; 20. Николай Дубина, фигурант дела о взрыве на железной дороге в Запорожской области; 21. Катерина Фотьева, фигурант дела о терактах в Одессе; 22. Александр Шевцов, фигурант дела о терактах в Одессе; 23. Игорь Удовенко, фигурант дела о терактах в Одессе; 24. Евгений Подмазко, фигурант дела о терактах в Одессе; 25. Владимир Грубник, фигурант дела о взрыве возле одесского управления СБУ; 26. Мирослав Мельник, фигурант дела о взрыве автомобиля в центре Одессы; 27. Николай Рубан, фигурант дела о взрыве на блокпосту украинских военных.

Граждане России: 28. Валерий Гратов, полковник, боевик; 29. Лариса Чубарова, известная как террористка Тереза; 30. Александр Дакар, в 2017 году пытался убить добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева; 31. Руслан Гаджиев, боевик; 32. Олег Даронин, боевик; 33. Владислав Макаров, фигурант дела о шпионаже; 34. Шамиль Мулиев, боевик; 35. Сергей Петров, боевик; 36. Мурат Джимиев, фигурант дела о попытке теракта возле Верховной Рады в 2017 году; 37. Василий Кусакин, боевик; 38. Николай Покусаев, боевик; 39. Евгений Шаталов, боевик; 40. Максим Сливко, фигурант дела о попытке теракта в Киеве в 2015 году; 41. Анатолий Бусыгин, фигурант дела об убийстве в Мариуполе.

Граждане Беларуси: 42. Дмитрий Новиков, боевик; 43. Олег Ткачук, участник событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Гражданин Бразилии: 44. Рафаэль Лусварги, боевик.

В данном списке также указаны и фигуранты уголовного производства о взрывах на железной дороге в Николаевской и Одесской областях: Владислав и Руслан Долгошея, Николай Казанский, Олег Мазур, Николай Селятенко.

Как известно, в июле 2015 года СБУ провела серию обысков в Одесской и Николаевской областях, в результате которых изъяла взрывные устройства, более 10 кг взрывчатого вещества, электродетонаторы, металлические шарики, фотографии мест, где планировались взрывы, символику так называемой «Новороссии» и другие.

Тогда же сотрудники спецслужбы задержали в Одессе местного жителя, который изготавливал для террористов самодельные взрывные устройства. Во время обыска правоохранители изъяли у него детали для изготовления новых самодельных взрывных устройств. По заключению экспертов, они идентичны тем, что использовались в терактах на Одесской железной дороге в апреле-июне 2015 года.

В 2017 году Апелляционный суд Одесской области приговорил к 13 годам лишения свободы члена террористической группы, которая изготавливала взрывные устройства.

Как известно, представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали условия освобождения и обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Ранее на саммите в Париже «нормандская четверка» договорилась об обмене пленными в формате «всех на всех» до конца года и разведении войск еще в трех точках.

28 декабря во время общения со СМИ в Ивано-Франковской области президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен запланирован на 29 декабря, хотя еще и не полностью завершена верификация списков.

Уже 29 декабря прошел обмен пленными между Украиной и боевиками ЛДНР.