Полиция за сутки закрыла еще восемь игорных залов – в том числе один в Николаеве

За среду, 15 января, сотрудники Департамента стратегически расследований закрыли восемь залов игровых автоматов, в том числе и в Николаеве.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований.

Мобильные группы выявили и пресекли деятельность трех интерактивных клубов в городе Днепр и по одному в Чернигове, Мукачево (Закарпатье), в Олевске (Житомирская область), в Николаеве и в Борисполе (Киевская область).

Из подпольных игорных заведений было изъято 180 единиц игрового оборудования.

Сотрудники полиции продолжают мероприятия по недопущению незаконного функционирования игорных заведений. Также отрабатывают поступающую от граждан по спецлинии «102» и «горячую» правительственную линию.

Как известно, на заседании Верховной Рады 19 декабря нардепы не поддержали за основу разработанный профильным комитетом законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса и отправили его на доработку. В частности, за направление проект на доработку проголосовали 243 нардепа. При этом его принятие в первом чтении поддержали лишь 213 парламентариев.

Напомним, как в ночь с 19 на 20 декабря по всей Украине по поручению Кабинета Министров началась масштабная операция по закрытию игорных заведений.

Как известно, Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом. В свою очередь, Аваков потребовал от Нацполиции, чтобы до вечера все залы игровых автоматов были закрыты.