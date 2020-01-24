В Хмельницкой области спецназ полиции задержал банду, ограбившую местных ювелиров

Полиция Хмельницкой области задержала подозреваемых в разбойном нападении на двух ювелиров, которое произошло в областном центре 17 апреля 2019 года.

Об этом говорится на сайте полицейских.

Тогда трое мужчин в масках распылили слезоточивый газ в автомобиль с потерпевшими, забрали у них 3,5 кг ювелирных изделий, больше 150 тысяч гривен и ноутбук. Разбой произошел на улице Курчатова возле ресторана «Колизей», а автомобиль, на котором скрылись преступники, нашли сожженным неподалеку от места происшествия.

Нападение расследовали по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса. В результате следователи вышли на троих местных жителей, которые подозреваются в совершении этого преступления. Они арестованы без права на выход под залог.

Как известно, 14 мая 2018 года, в Херсоне банда совершила разбойное нападение на ювелирный магазин с применением автоматического оружия. Налетчиков подозревают еще в 17 разбоях по восьми областям. В полиции также опубликовали ориентировки с фото и именами предполагаемых нападавших – двое из них жители Первомайска Николаевской области и трое живут в Херсоне. В июле 2018 года полицейские задержали подозреваемого жителя Первомайска Николаевской области в организации в серии вооруженных нападений на ювелирные магазины.