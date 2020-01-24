«Я тебе горло на**й отрежу»: В Полтаве в пабе мужчина напал с ножом на официантку – в СМИ сообщают, что это экс-охранник нардепа Кивы

В сети появилось видео, как в одном из пабов Полтавы нетрезвый посетитель напал на официантку с ножом, угрожая перерезать ей горло. Инцидент произошел месяц назад, но видео было опубликовано только сейчас.

Об этом сообщает издание «Полтавщина»

Местные СМИ пишут, что агрессивный посетитель, который угрожал перерезать горло девушке, это 39-летний полтавчанин Виталий Воробьев, известный в криминальных кругах по кличке Воробей. Он якобы хороший знакомый нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь»Ильи Кивы.

По данным источников «ФАКТОВ», Воробей — бывший боксер, был членом преступной группировки «Бригады Басистого», выполняет функции телохранителя и водителя Кивы, когда тот появляется в родной Полтаве.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику...

По словам спикера ГУ НП в Полтавской области Юрия Сулаева, фигуранты дела установлены, против мужчины, угрожавшего ножом официантке, открыто уголовное производство по предварительной квалификации «Хулиганство». Расследование ведет Полтавский горотдел полиции.

Сам Илья Кива сообщил «Полтавщине», что знает только «Джека Воробья», а «Виталия Воробья» не знает. По его словам, такого водителя у него никогда не было. Что касается его охранников, то во времена его службы в структуре МВД, это были штатные сотрудники, а сейчас — это внештатные сотрудники МВД, которые не пьют, не нападают на людей, а действуют по уставу.

Виктор, который 2 года работает водителем Ильи Кивы

По другим данным, нардеп знает Виталия Воробьева, который в свое время неофициально исполнял роль охранника. Но по причине чрезмерной агрессии «Воробья» был также неофициально и уволен, потому что такое поведение бросает тень на сам объект охраны. Есть информация, что Воробьев увлекается идеями неонацизма.

Из других подробностей инцидента в пабе, который произошел в 20-х числах декабря прошлого года, можно сообщить, что девушка, которая успокаивала «Виталика», является его женой. Такие конфликты происходили в пабе и в прошлом, поэтому при очередном скандале полицию никто не вызвал, хотя, как мы знаем, уголовное производство полиция все же открыла. Возможно, на данный момент у пострадавших уже нет и официальных претензий к Воробьеву.

Как известно, днем 22 января в сети появилось видео конфликта с участием нардепа Кива и некого Михаила Майнмана. Позже Кива заявил, что мужчина, с которым у него возник конфликт в ресторане, уже ему угрожал ранее, а в заведении он просто просил хотел попросить оппонента о приличном поведении, но получил в ответ удар.

Напомним, как нардеп Кива угрожал мужчине, который поинтересовался, почему депутат ходит с охраной.

А ранее СМИ сообщали, что Илья Кива создал полулегальный специальный отряд под крылом Национальной полиции.

Отметим, в Киевсовете 4 октября 2018 года титушки, связанные с Ильей Кивой, облили зеленкой депутата группы «Киевская команда», бывшего главу фракции «Самопомощь» Сергея Гусовского. Ранее сообщалось, что 19 октября, в Полтавской области, в городе Шишаки, перед заседанием сессии областного совета журналиста и активиста Дмитрия Гнапа облили ведром с фекалиями. По словам журналиста, это сделали титушки Кивы.

Также В 2016 году в Киеве группа неизвестных лиц во главе с советником главы МВД Ильей Кивой подожгли здание телеканала «Интер».

Ранее Кива заявлял, что Украине нужен тоталитарный режим. Также Илья Кива заявлял, что он будет Президентом Украины и что министр внутренних дел Арсен Аваков также пророчит такое развитие событий. Помимо того Кива также высказывался о том, что гомосексуалистов необходимо «предавать смерти».

Кроме того, будучи руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины он выступал за внесудебное наказание в случаях, если закон не работает.