В Кропивницком задержали подозреваемых в расстреле экс-высокопоставленного сотрудника МВД возле СИЗО

На Кировоградщине задержали участников преступной группы, подозреваемых в убийстве адвоката воле следственного изолятора и покушении на убийство местного жителя.

Об этом сообщает управление уголовного розыска полиции Кировоградской области.

Как известно, 22 августа в Кропивницком у здания СИЗО расстреляли из автомата экс-высокопоставленного сотрудника МВД Александра Иванова. По информации «Преступности.НЕТ» Иванов встречался с одним из родственников «смотрящего» за колонией. В результате нападения Иванов скончался на месте, а второго пострадавшего с ранениями госпитализировала карета скорой медицинской помощи. Но он скончался в больнице.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции, СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры в Кропивницком были задержаны трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 лет.

В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 15 и частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Покушение на убийство») и частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

В рамках уголовного судопроизводства на территории города Кропивницкого и области правоохранителями проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства.

В уголовном производстве продолжается досудебное следствие.

Напомним, как в Харькове 25 ноября взорвали автомобиль в центре города, который принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации. Позже была найдена сожженной машина вероятных подрывников.