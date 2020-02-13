В Николаеве суд отправил под домашний арест водителя «Lexus», в ДТП с которым погибли двое руководителей полиции

В четверг, 13 февраля, следственный судья Центрального районного суда Николаева избрал меру пресечения водителю автомобиля «Lexus», подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибли двое руководителей Главного управления Национальной полиции в области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 8 октября 2019 года около 8:00 на автодороге М-14 «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли.

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко. Вторым погибшим в автоаварии был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Водителя «Lexus» с места происшествия госпитализировали.

Судья рассмотрел ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем прокуратуры Николаевской области, и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 61-летнему водителю автомобиля «Lexus», который совершил смертельную аварий.

Напомним, что 28 декабря 2019 года, ему заочно сообщили о подозрении по части 3 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек») и, согласно требованиям действующего законодательства, направили уведомление о подозрении по месту его проживания. Досудебное расследование продолжается.