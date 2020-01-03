Участник ДТП, в котором погибло руководство николаевской полиции, не пришел на допросы – ему заочно сообщили о подозрении

Водителю, который был за рулём «Lexus», столкнувшегося на автодороге М-14 с автомобилем «Toyota Camry», сообщили о подозрении.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, как 8 октября около 8:00 на автодороге М-14 «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли.

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко. Вторым погибшим в автоаварии был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Водителя «Lexus» с места происшествия госпитализировали.

Досудебным расследованием установлено, что 61-летний житель Киевской области, управляя автомобилем «Lexus», грубо нарушая правила дорожного движения Украины, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем «Toyota Camry».

В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля «Toyota Camry» от полученных травм погибли на месте ДТП, водитель автомобиля «Lexus» с травмами был госпитализирован в больницу.

На основании достаточных доказательств для сообщения лицу о подозрении в совершении преступления, водитель автомобиля «Lexus» неоднократно вызывался к следователю с целью объявления ему подозрения, однако на вызовы не появлялся.

Несмотря на это, 28 декабря 2019 года, ему заочно сообщили о подозрении по части 3 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек») и, согласно требованиям действующего законодательства, направили уведомление о подозрении по месту его проживания. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Николаеве, в ночь с субботы на воскресенье, 19 октября, на Перегоне в Корабельном районе автомобиль «Opel» врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте, а водителя в бессознательном состоянии забрала карета «скорой помощи».

Позже выяснилось, что в автомобиле «Opel» находились сотрудники патрульной полиции.