В Киеве разоблачили группу мошенников, «продававших» руководящие должности в госорганах – они просили от $50 до 150 тысяч

В Киеве разоблачили группу мошенников, которые за денежное вознаграждение обещали помощь гражданам в трудоустройстве на руководящие должности в высших органов государственной власти

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Сотрудники Главного следственного управлением Нацполиции совместно с прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований, Офиса Генерального прокурора и Службой безопасности Украины разоблачили и задокументировали преступную деятельность группы мошенников.

Сейчас следователи Нацполиции завершают расследование уголовного производства, где фигурируют четыре человека. Им инкриминируют совершение преступления против собственности, предусмотренного частью 4 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что злоумышленники обещали помощь гражданам в трудоустройстве на руководящие должности в высшие органы государственной власти. Свои «услуги» мошенники оценивали в сумму от 50 до 150 тысяч долларов США.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли печати и штампы различных органов государственной власти и субъектов предпринимательской деятельности, документы, черновые записи, а также копии материалов различных уголовных производств.

Кроме того, правоохранители обнаружили два предмета, предположительно - гранаты Ф-1, электродетонаторы, баллон и шприцы с веществом похожим на ртуть.

Поэтому в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых причастным лицам будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как на Закарпатье СБУ задержала руководителя облавтодора на взятке в 325 тысяч гривен за «продажу» должности в филиале госпредприятия.

А ранее СБУ уличила двух мужчин, которые «продавали» должность начальника колонии за 20 тысяч долларов.

В августе 2019 года в Киеве задержали подозреваемых в мошенничестве после передачи 250 тысяч долларов. Они представившись доверенными лицами Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тысяч долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром».

В феврале 2020 года на Волыни СБУ задержала экс-сотрудника МВД, который «продавал хлебные должности» в спецслужбе.