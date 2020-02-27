Николаевский апелляционный суд отменил условный срок и отправил в тюрьму мужчину, чей ротвейлер насмерть загрыз девушку

Фото - иллюстрация Николаевский апелляционный суд постановил новый приговор, которым за оставление в опасности дал пять лет лишения свободы Геннадия Гречко – владельцу собаки, которая загрызла жительницу Вознесенска.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

Как известно, в феврале 2019 года Вознесенске нашли девушку, которая лежала на улице, когда ее кусал ротвейлер. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными укусами, алкогольной интоксикацией и переохлаждением. Девушка умерла на следующий день.

Незадолго до случившегося девушка встретилась со своим знакомым, у которого был ротвейлер. Позже полицейские разыскали и задержали владельца собаки.

В августе прошлого года Вознесенский горрайонный суд приговорил Гречко к пяти годам лишения свободы, но отпустил его с назначением двухлетнего испытательного срока.

Прокуратура подала на этот приговор апелляционную жалобу, в которой просила отменить приговор в части назначения испытательного срока. Он отмечал, что в результате нападения пса пострадавшая получила серьезные травмы, а обвиняемый хладнокровно оставил ее без помощи и ушел, что в итоге повлекло смерть девушки.

Также отмечалось, что суд первой инстанции не учел вывод органов пробации о том, что обвиняемый может совершить новое правонарушение, имеет плохую характеристику, стоит на учете у психиатра, а его исправление без лишения или ограничения свободы может представлять опасность для общества и отдельных лиц.

В итоге суд отменил испытательный срок для Гречко и он считается осужденным к пяти годам лишения свободы.

Напомним, как в Харьковской области ротвейлер загрыз четырехлетнего мальчика.