Суд избирает меру пресечения водителю «Range Rover», который протаранил «маршрутку» в центре Николаева

В четверг, 27 февраля, Центральный районный суд Николаева избирает меру пресечения водителю автомобиля «Range Rover», который является участником смертельного ДТП с маршрутным такси в центре города.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 24 февраля на перекрестке улицы Московская и Центрального проспекта «Range Rover» врезался в маршрутное такси. По предварительным данным, на этом перекрестке не работали светофоры. От удара маршрутка перевернулась на бок. С места ДТП в больницу доставили четырех человек. Одна пострадавшая девушка умерла в больнице. 25 февраля водителю «Range Rover» сообщили о подозрении. Вопрос о привлечении к ответственности второго водителя будет решаться, когда мужчина сможет давать показания. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

Информация постоянно обновляется…

15:00 Ходатайство об избрании водителю иномарки меры пресечения будет рассматривать судья Светлана Гречаная.

Также напомним, что водитель николаевской маршрутки №89, которую протаранил «Range Rover», ранее неоднократно нарушал ПДД.

Кроме того, адвокат водителя «Range Rover», который протаранил николаевскую «маршрутку», через суд хочет оспорить его задержание.

26 февраля стало известно, что водителя автомобиля «Range Rover» госпитализировали.