В центре Николаева неизвестные захватили ресторан: в прокуратуре заявили, что в помещении ведутся следственные действия

В четверг, 7 декабря, в центре Николаева группа неизвестных захватила ресторан «Daily Together», который находится на пересечении улиц Соборная и Большая Морская. В прокуратуре сообщают, что в помещении проводится обыск.

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, в недавно открывшийся ресторан с группой поддержки пришла бывшая владельца заведения Инна Кибзун, чтобы предъявить свои права на помещение.

Пришедшие в ресторан принесли с собой плакаты, которыми обклеили вход в ресторан. На плакатах написано, что в здании проводится обыск.

На данный момент внутри ресторана находится полиция, которую вызвали новые владельцы помещения. Правоохранители выясняют подробности происшествия и изучают документы сторон. Заведение не работает.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Николаевской области Валерия Власова на своей странице в Facebook никакого захвата помещения нет. Там проводятся следственные действия.

«Следователями прокуратуры проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, которое расследуется прокуратурой Донецкой области. Разрешение на проведение следственных действий предоставлено судом в установленном порядке в соответствии с законом», - написала Власова.

По информации издания, следственные действия проводятся в рамках производства в отношении бизнесмена Михаила Титова, более известного, как «Мультик».

Отметим, что на данный момент в помещении, вокруг которого разгорелся конфликт, находится ресторан «Daily Together», который по информации «Преступности.НЕТ» связан с экс-тренером МБК «Николаев» Валентином Берестневым. Сам Берестенев, связавшись с редакций, заявил, что не является владельцем ресторана.

Ранее в захваченном помещении располагалось кафе «Пирог», владельцами которого были Инна и Сергей Кибзуны. На местных выборах 2015 года Инна Кибзун баллотировалась в Николаевский городской совет от партии «Батьківщина». Во время предвыборной агитации была уличена в том, что принялась подкупать избирателей чаем и бубликами.

Как известно, 3 мая на улице Соборной возник конфликт из-за помещения кафе «Пирог». Сотрудники банка решили отобрать у владельца помещение, которое находилось под залогом. В свою очередь арендатор кафе принялся обвинять банк в том, что работники финучреждения заблокировали его работу и имущество, которое находится в помещении. Позже из здания вынесли всю мебель и технику на улицу.

После этого в СМИ появились фото протокола допроса Сергея Кибзуна, в котором он сообщил о причастности Михаила Титова и Алексея Савченко к захвату кафе «Пирог». При этом о причастности Савченко Кубзуну якобы рассказал Федор Барна. Позже депутат Барна обратился в прокуратуру с просьбой разобраться с публикацией этих показаний и тем, что Кибзун вводит следствие в заблуждение.

Тогда, комментируя заявление владельца кафе «Пирог» Федор Барна заявил, что глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко не обязан комментировать публикации в СМИ по поводу скандала вокруг ресторана «Пирог». Депутат сообщил, что считает их чушью и результатом «словесной диареи» Сергея Кибзуна.