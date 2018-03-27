«Вы пиаритесь на трагедии», – вице-губернатор Кемеровской области оскорбил мужчину, потерявшего в пожаре сестру, жену и троих детей

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который выступил на стихийном митинге в Кемерово, неудачно раскритиковал мужчину, который потерял во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

- Акция продолжается более пяти часов, люди не собираются расходиться. Вы пиаритесь на трагедии? — сказал чиновников местному жителю Игорю Вострикову.

В ответ мужчина сообщил, что «потерял в пожаре 5 человек, из них трое дети».

Отметим, что Востриков — бизнесмен из Кемерово. Во время пожара в ТЦ он действительно потерял троих дочерей: 7-летнюю Анну, 5-летнего Артема и 2-летнего Романа. Также погибли его жена Елена и сестра Алена.

- Я до последнего считал, что это теракт. Потому, что когда Лена (супруга бизнесмена, — прим — ПН) позвонила оттуда, то кричала: «Спасите, помогите, нас заперли». Они не могли открыть дверь. Моя мама прибежала туда сразу, минуты через три, поднялась на четвертый этаж. Умоляла, чтобы кто-нибудь открыл этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь. Их можно было спасти. В одном из трех кинозалов были открыты двери, там все спаслись, — говорил мужчина после пожара.

Он считает, что власти скрывают настоящее количество жертв трагедии.

О «пиаре на горе» во время доклада президенту РФ Владимиру Путину заявил и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Чиновник обвинил в пиаре оппозицию.

- Вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: «Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы», — сказал Тулеев.

Также губернатор извинился перед президентом России за трагедию:

- Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате пожара в торговом центре погибли 63 человека, из которых 41 ребенок.

По данным Следкома РФ охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещенияпосле сигнала о пожаре.

Отметим, что Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове халатность людей.