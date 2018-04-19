В двух микрорайонах Николаева снова горит камыш

В Николаеве в четверг, 19 апреля, в микрорайонах Соляные и Ракетная роща вновь горит камыш.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, фотографии, на которых видно чёрный дым от пожара прислали на редакционную почту, а также опубликовали в соцсетях жители Николаева.

Стоит отметить, что в городе и области с наступлением тепла значительно участились случаи возгорания и поджогов камыша и сухой травы. Часто виновниками пожаров являются люди, которые не хотят собирать мусор и браконьеры, в результате действий которых на годы уничтожаются экосистемы.

Фото: пользователь Facebook Александр Сайковский Фото: пользователь Facebook Александр Сайковский

Напомним, что в Николаеве и области 7 апреля зафиксировали 12 пожаров на открытых территориях. Признаки свидетельствуют, что это были поджоги. В понедельник, 9 апреля, полиция задержала мужчину, который поджигал камыш на берегу, что в свою очередь едва не спровоцировало гибель в огне рыбака и порчи частного имущества.

Также в Николаеве во вторник, 10 апреля, в микрорайоне Соляные в районе Парка победы горел камыш. В этот же день в Баштанском и Витовском районах области также зафиксировали возгорания камыша на открытой территории.