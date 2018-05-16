«Времени больше нет»: директор «Николаевводоканала» призвал депутатов оперативно и законно решить проблему восстановления коллектора на Лескова

Борис Дуденко Гендиректор ГКП «Николаевводоканал» призвал депутатов срочно решить проблему финансирования восстановительных работ разрушенного коллектора на улице Лескова и подчеркнул, что есть два законных пути выхода из ситуации.

Об этом сообщается на странице городского коммунального предприятия в Facebook.

Как известно, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лескова окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

А в четверг, 3 мая, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета проголосовали за выделение 2 миллионов гривен на меры по ликвидации аварии канализационной системы по улице Лескова. При этом на «Николаевводоканале» заявили, что эта сумма не может решить проблему замены.

По словам Дуденко, первый вариант не предполагает объявления чрезвычайной ситуации, но при этом процедура занимает очень много времени и «6 месяцев жители улицы Лескова будут жить в аду».

«Сначала депутаты городского совета принимают решение о пополнении уставного фонда предприятия. Это решение должно согласовать антимонопольный комитет. Далее предприятие разрабатывает проект в течение месяца, еще месяц продлится экспертиза проекта. После этого начинается тендерная процедура, на которую уйдет еще три месяца. В результате к работам можно будет приступить только через полгода», – отметил гендиректор «Николаевводоканала».

Второй вариант значительно оперативный и процедура согласования финансирования работ займет 7-12 дней.

«Во-первых необходимо созвать еще одно заседание комиссии ТЭБ НС, на котором: признать разрушения самотечного канализационного коллектора диаметром - 1400 мм по улице Лескова города Николаева - чрезвычайной ситуацией, или экспертное заключение МЧС. Во-вторых, на сессии городского совета, которая, к слову, состоится завтра 17 мая в 10:00, рассмотреть решение об увеличении резервного фонда. В-третьих, на заседании исполкома согласовать выделение 16,9 миллионов на реконструкцию коллектора по улице Лескова. И только тогда ГКП «Николаевводоканал» сможет объявить переговорную процедуру для определения подрядчика на выполнение работ», – пояснил Дуденко о реализации второго плана оперативной ликвидации аварии.

Гендиректор ГКП также рассказал, что в течение последних двух недель аварийные службы водоканала для стабилизации аварийной ситуации переправили часть стоков в другой коллектор диаметром 500 мм по улице Кузнечная. Коммунальщики выкопали дополнительно два котлована по улице Лескова для прочистки коллектора и прочистили коллектор от песка, почвы, ила, остатков строительных материалов.

Аварийные бригады провели гидродинамическую и механическую чистку коллектора, а также временно установили 6-метровую стальную трубу диаметром 800 мм для облегчения прохода стоков и предупреждения повторного засорения коллектора. Кром того работники водоканала ликвидировали последствия разрушения колодца на пересечении улиц Кузнечная и Сидорова. Сейчас постоянно работают насосы для перекачки стоков и ведется круглосуточный контроль уровня стоков в котлованах, коллекторах, на насосных станциях 4 и 4-А.