В Николаеве 23-летний парень пошел купаться в реке и пропал без вести

В среду, 27 июня, в микрорайоне Большая Корениха 23-летний мужчина пошел купаться в реку и пропал.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В справке указано, что сообщение о происшествии поступило в 14:30. Мужчина пошел купаться в реке Южный Буг на территории дачного поселка «Сады-3». Для его поиска были привлечены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС. Однако по состоянию на данный момент его тело не найдено.

Ранее сообщалось, что в Николаеве утонула 14-летняя девочка, которая прыгнула с пирса в яхт-клубе.

Напомним, что с начала 2018 года в Николаевской области и городе в государственной службе по чрезвычайным ситуациями зарегистрировали 25 эпизодов утонувших в воде. Из них - трое детей.

Ранее в Южном Буге нашли тело утонувшего семилетнего мальчика, который ушел из дома и исчез. А на Нижней Набережной в районе Ингульского моста утонул молодой человек в возрасте около 20 лет.