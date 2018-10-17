При испытании теплосетей «Николаевской ТЭЦ» произошло четыре порыва – устранить обещают за неделю

В Николаеве на прошедших выходных при испытании на теплосетях «Николаевская ТЭЦ» произошло несколько порывов.

Об этом стало известно во вторник, 16 октября в ходе совещания мэра Николаева Александра Сенкевича с руководителями структурных подразделений городского совета, во время которой обсудили ситуацию с подготовкой к отопительному сезону, передает отдел информационного обеспечения горсовета.

«С субботы на воскресенье произошло 4 порыва на коммуникациях ТЭЦ. Один - по улице 8-го марта возле Центрального рынка. Он небольшой, его оперативно устранят. Второй - на углу улицы 6-й Слободской и улицы Пограничной. Он серьезный. Третий и четвертый - по улице Пограничной, в районе улицы 9 -й Слободской и автовокзала, там достаточно серьезный дефект. Порывы состоялись при заполнении сетей и их испытании. ТЭЦ работает над их устранением. Думаю, для этого понадобится около недели. Проблема в том, что ТЭЦ не может оперативно нанимать необходимое количество подрядных организаций для устранения порывов. Поэтому они используют имеющиеся силы» - сообщил вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук.

В частности, директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов отметил, что его предприятие в эту субботу завершило гидравлические испытания на теплотрассе по улице Архитектора Старова. Также на данный момент сети предприятия находятся под давлением, порывов и утечек нет.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что городская власть держит на контроле ситуацию с подготовкой инфраструктуры Николаева к холодам и в случае ухудшения погодных условий тепло начнут подаваться в учреждения социально-культурной сферы.

При этом он отметил, что это не касается учреждений, в которых есть собственные котельные. Они могут начать отопительный сезон по своему усмотрению, что уже сделали пять объектов социально-культурной сферы.

Что касается жилищного фонда, то туда теплоноситель начнет поступать при условии, если среднесуточная температура в течение трех дней опустится до 8 градусов по Цельсию. Данная норма предусмотрена действующим законодательством.

Напомним, что ранее чиновники Николаевского городского совета и представители теплогенерирующих компаний отчитались о нормальных темпах подготовки к отопительному сезону в Николаеве. Тогда представитель ТЭЦ отметил, что генерирующие мощности готовы на 100 процентов.

Отметим, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко уверен, что никто не купит и не захочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ», так как ее сети находятся в плохом состоянии.

В частности, по причине того, что никто не хочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ» центр города могут «разрывать по 10 раз на протяжении года».

Ранее сообщалось, что сделать какой-либо ремонт по улице Московской в городе Николаеве невозможно из-за аварийных теплосетей «Николаевской ТЭЦ», которые постоянно прорывают.

В частности, из-за того, что у публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» нет проектно-исполнительной документации на сети по улице Московская, Чигрина и 3-я Слободская, в связи с этим КП «Николаевоблтеплоэнерго» не может принять их себе на баланс и отремонтировать.

Также мэр Александр Сенкевич ранее попросил департамент ЖКХ направить обращение на руководство ТЭЦ от его имени, чтобы те предоставили техническую документацию, чтобы город смог сам реконструировать сети и брать с ТЭЦ деньги за обеспечением теплом.

Также неоднократно сообщалось о том, что аварии на теплотрассе и других коммуникациях на Московской случаются ежегодно, из-за чего коммунальщики их постоянно ликвидируют, но аварии повторяются вновь и вновь.