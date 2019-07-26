Гороно Николаева обратилось в прокуратуру за помощью с выселением колледжа прессы и телевидения из школы №37

Управление образования попросило прокуратуру подать в суд иск с целью выселить ООО «Колледж прессы и телевидения» из коммунального помещения школы в Николаеве.

Об этом говорится в сообщении управления образования горсовета в Facebook.

«Управлением образования Николаевского городского совета направлено письмо в Николаевскую местную прокуратуру номер 1 с просьбой подать иск в суд в интересах управления образования об освобождении незаконно занимаемых помещений ООО «Колледж прессы и телевидения», расположенных по адресу ул. Даля, 11-А, площадью 264, 3 кв. м., в которых управление образования планирует в дальнейшем разместить морской лицей, который является коммунальным учреждениям образования», – сказано в сообщении.

Директором ООО «Колледж прессы и телевидения» является Глеб Головченко, а его учредителями числятся Глеб Головченко (55%), Вячеслав Головченко (30,5%), Марина Головченко (7,5%), Виктория Веселовская (4%), Мирослав Дмитриев (2%), Максим Коваль (0,5%).

Напомним, как руководство и учащиеся в Николаевском морском лицее, вместе со своими родителями просят городскую власть предоставить им здание для размещения учебного учреждения, ведь больше 20 лет они «живут на два корпуса», которые находятся в разных районах города.

В частности, министерство образования и науки Украины отказало мэрии Николаева в передаче в коммунальную собственность города помещения, которое принадлежало Киевскому университету под размещение там «Мореходной школы». В частности Николаевский городской совет планировал еще раз обратиться в Министерство образования Украины с просьбой передать городу в собственность Николаевское профессионально-техническое училище «Мореходная школа», которое находится по адресу улица Мореходная, 2, и водную станцию на Спортивной 17/1.

После чего ректор николаевского ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко заявил, что готов рассмотреть вопрос «опеки» над Морским лицеем, в связи с тем, что НУК имени адмирала Макарова отказывается помочь и не предпринимает усилий для обеспечения лицеистов.

Позже гороно Николаева нашло здание под морской лицей – в школе №37.

В начале июля гороно просило колледж прессы добровольно освободить помещение, отмечая, что договор аренды истек. При этом в управлении образования отмечали, что предлагали частному колледжу помещение взамен.