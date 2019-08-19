Опознаны тела шестерых погибших при пожаре в одесском отеле – среди них гражданка Австралии

По его словам, среди них пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра. Кроме того, погибла гражданка Австралии.

Напомним. в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.

В СМИ сообщили о задержании еще трех человек по делу о пожаре в одесской гостинице – в прокуратуре опровергают. А владелец сгоревшего отеля «Токио Стар» Вадим Черный написал письмо из СИЗО Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором он рассказал, что не виновен в пожаре.