На выезде из Николаева грузовик с конфискованной цистерной АЗС оборвал контактные линии троллейбусов

В пятницу, 8 ноября, в Николаеве на Терновском кольце емкость для топлива, которую перевозили, оборвала контактные провода троллейбусов.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Инцидента произошел прямо на Терновском кольце – на одном из автомобилей, который осуществлял перевозку, за емкость зацепились провода и подняли ее, из-за чего на сменила положение с горизонтального на вертикальное.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в УСБУ в области сообщил, что 8 ноября в микрорайоне Варваровка сотрудники СБУ и налоговики изъяли на незаконной автозаправочной станции топливо.

По пути следования на базу хранения, они проезжали по кольцу и зацепили провода – сейчас там затруднено движение транспорта.

Помимо этого, контактные провода зацепили и на пересечении Пушкинской и Большой Морской.

Напомним, как 9 сентября, в здании ГУ ГФС в Николаевской области, в оперативном управлении и следственном отделе налоговой милиции был проведен обыск в рамках уголовного производства в отношении капитана налоговой милиции ГФС, которого подозревают в вымогательстве взятки от владельца АЗС. Материалы производства против бизнесмена являются вещественным доказательством уже в деле против налоговика. Отметим, что оперативника задержали 24 июня за то, что он требовал и получал от представителя местной сети автозаправок шесть тысяч гривен ежемесячно за отсутствие искусственных проблем в коммерческой деятельности.

Позже в ГУ ГФС в Николаевской области опровергли информацию о том, что обыск был проведен в рамках дела о взятке, и заверили, что должным образом содействуют следствию. Также в ведомстве добавили, что не препятствовали проведению следственных действий сотрудниками Госбюро расследований и УСБУ. Отметим, что на данный момент Государственная фискальная службы находится в состоянии ликвидации, поскольку с 29 августа текущего года Государственная налоговая служба Украины в Николаевской области официально приступила к выполнению всех функций и полномочий.

Несколько позже стало известно, что трое сотрудников николаевской налоговой милиции ГУ ГФС Украины в Николаевской области привлекли к схеме вымогательства взяток от владельцев автозаправочных станций главу областной ячейки «Объединения добровольцев», который по просьбе налоговиков приезжал на заправки с «проверкой».