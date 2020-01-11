Во время военных учений РФ в Казахстане упала часть ракеты

В ходе военных учений Минобороны России в Актюбинской области Казахстана было зафиксировано падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Казахстана.

На месте падения в Байганинском районе жертв и разрушений нет, ситуация не представляет опасности. Пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений. Место падения обломков оцеплено, работают сотрудники Министерства внутренних дел страны.

Издание Vesti.kg уточняет, что инцидент произошел 9 января недалеко от сел Ногайты и Ебейти. Как рассказали очевидцы, были слышны два громких удара, похожих на взрыв, с промежутком в 30 секунд. С неба при этом упал «предмет, похожий на горящий обломок ракеты, который после падения на снег погас», писало издание со ссылкой на слова очевидцев. Глава Байганинского района Кайрат Утаров подтвердил, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, как 8 января принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Власти Ирана в свою очередь отрицали свою причастность к трагедии. Позже Иран признал, что их ракета сбила украинский самолет.