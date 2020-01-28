Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал американским ВВС – в США опровергли информацию, что его сбили талибы

В Афганистане потерпел крушение американский военный самолет Bombardier E-11A.

Об этом сообщает Би-би-си.

Как известно, сначала появилась информация о том, что это борт авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который направлялся из города Герат в Кабул. На нем якобы летели 83 человека. Самолет упал на территории, подконтрольной движения «Талибан». Однако через некоторое время в Afghan Airlines заявили, что оба самолета, которые находились в воздухе в это время, успешно выполнили рейсы и приземлились.

Вскоре представители «Талибана» заявили, что упавший самолет принадлежит Военно-воздушным силам США. Иранское информационное агентство Fars опубликовало видео, якобы снятое на месте крушения. На нем видно поврежденный Bombardier E-11A, такие самолеты действительно использует армия США.

Афганский журналист Тарик Газнивал (Tariq Ghazniwal) в комментарии Associated Press заявил, что он видел горящий самолет, а также два тела. По его словам, передняя часть самолета сильно обгорела, а корпус и хвост самолета были сильно повреждены.

По его словам, место крушения находится на расстоянии 10 километров от американской военной базы.

В то же время спикер Центрального командования армии США Бет Риордан заявила, что информация о разбившемся самолете пока что проверяется.

🎥هواپیمای سقوط‌ کرده در غزنی افغانستان؛ نشان «نیروی هوایی ارتش آمریکا» بر روی بدنه این هواپیما دیده می‌شود pic.twitter.com/qzDVtoLvsv — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 27, 2020

Позже военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане.

«Американский бомбардировщик E-11A разбился сегодня в провинции Газни, Афганистан. Пока причина катастрофы расследуется, нет никаких признаков того, что авария была вызвана огнем противника. Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее появления», - сообщил в твиттере представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леджетт.

Он добавил, что заявления талибов о том, что самолет сбили они, являются ложными.

ак известно, 8 января принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана. Как выяснилось позднее, самолет сбила иранская армия.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Напомним, председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что пока иранские эксперты пытаются расшифровать «черные ящики» сбитого украинского самолета в Иране и не приняли решение передавать их другим странам.