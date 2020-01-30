В итальянском порту из-за китайцев с подозрением на коронавирус заблокировали круизный лайнер

В итальянском порту Чивитавеккья временно заблокировали круизный лайнер с 6 тысячами людей на борту из двух пассажиров, у которых обнаружили симптомы нового коронавируса.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство ANSA.

Сообщается, что супружескую пару китайцев из Гонконга поместили в изолированную кабину лайнера Costa Crociere с температурой и проблемами с дыханием.

К ним уже прибыли итальянские врачи для проведения необходимых тестов.

Супруги прибыли в аэропорт Милана 25 января, после чего они поднялись на судно несколько дней назад в Савоне. Другие пассажиры пока не могут сойти на берег.

Ранее сообщалось, что в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что МАУ направит в Китай самолеты для эвакуации украинцев из-за коронавируса. Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

Ранее посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.