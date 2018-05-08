Суд отправил в СИЗО подозреваемую в нападении на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича

Подозреваемая Екатерина Лапинская

8 мая Подольский районный суд Киева на 30 дней арестовал подозреваемую в нападении на бойца ВСУ Дмитрия Вербича Екатерину Лапинскую без права внесения залога.

Об этом передает «Inforesist».

Напомним, что в Киеве неизвестные в масках напали на «киборга», защищавшего Донецкий аэропорт. Позже, нападавших позиционирующих себя «антифашистами», задержали в Харькове. Также сообщалось, что нападавший гражданин России сбежал в Польшу.

Отметим, что Лапинская замужем за гражданином РФ.

Защита Лапинской просила применить к ней меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку девушка имеет инвалидность первой группы – у нее трансплантированная почка. Прокурор, в свою очередь, настаивал на двухмесячном аресте подозреваемой.

Судья постановил частично удовлетворить просьбу обвинения и арестовать Екатерину Лапинскую на 30 дней без права внесения залога.

Мать подозреваемой Подозреваемая Екатерина Лапинская

Судья

Напомним, что на Киевщине боец АТО устроил стрельбу, чтобы унять толпу - полиции пришлось применить автоматы.