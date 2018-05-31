«Кировоградский» участок трассы Н-14 обещают отремонтировать в этом году за 165 миллионов

Участок трассы Н-14 «Александровка – Николаев», который проходит через Кировоградскую область, намерены отремонтировать в этом году.

Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко 30 мая, передает сайт «Гречка».

По словам Кузьменко, на ремонт 33 км трассы Кропивницкий-Николаев, находящихся в пределах Кировоградщины, уже выделено 165 миллионов гривен.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в этом году из государственного бюджета выделили 1 миллиард гривен на дороги в Николаевской области. По его словам, приоритетными являются дороги Н-11 и Н-14. 26 марта жители села Воссиятское на Еланеччине перекрыли трассу Н-14 «Кропивницкий-Николаев» с требованием отремонтировать дорогу. С этим же требованием они вышли и на следующий день, а после перекрыли движение на автодороге «Новый Буг-Вознесенск».