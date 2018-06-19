Савченко пообещал, что работникам «Николаевского судостроительного завода» до конца года выплатят долги

Работникам «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») до конца 2018 года пообещали выплатить задолженность по заработной плате.

Об этом в ходе встречи с ними во вторник, 19 июня, заявил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам Савченко, сейчас работникам завода выплатили часть денег, а само предприятие уже берет оплачиваемые заказы.

- Был разработан механизм, благодаря которому вы сегодня получили уже первые выплаты и они не будут закончены и до конца этого года полностью будет закрыта вся задолженность. Я говорю, что до конца этого года, но она будет закрыта раньше, - выступил он.

Также глава Николаевской ОГА отметил, что уставной капитал завода увеличили до 39-40 миллионов гривен и за его счет идут поступления на погашение долга.

- В следующем месяце, я надеюсь, что поступлений будет более 5 миллионов гривен и так далее до конца года. То есть практически каждые полтора месяца будут поступления. Поэтому я вас поздравляю и надеюсь, что мы в этом году снимем ваш проблемный вопрос, которым уже много лет никто не занимался, - подчеркнул Савченко.

Он отметил, что Государственная исполнительная служба и иностранные партнеры через суды арестовывают счета и имущество завода и это значительно осложняет выплату денег рабочим.

- Вы знаете, что у завода есть задолженность перед иностранными инвесторами, поэтому иностранный инвестор накладывает по решению суда арест на все имущество, но которое не связано с производством, со счетами, с теми вещами, которые предоставляют возможность сегодня работать. Украинский исполнитель делает все наоборот, уничтожая предприятие, арестовывает счета, все имущество, - рассказал глава облгосадминистрации.

Савченко рассказал, что сейчас ОГА и «Укроборонпром» создали на базе завода технологический парк, которым заинтересовались представители американской компании «Delphi» осенью 2017 года, что предоставило возможность руководству завода открывать счета и работать с инвесторами.

В свою очередь работники завода возмутились тем, что ранее, когда они неоднократно выходили на митинги и перекрывали дороги в Николаеве, губернатор к ним не вышел и не пообщался с ними.