Савченко пообещал, что работникам «Николаевского судостроительного завода» до конца года выплатят долги

Работникам «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») до конца 2018 года пообещали выплатить задолженность по заработной плате.
Об этом в ходе встречи с ними во вторник, 19 июня, заявил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
По словам Савченко, сейчас работникам завода выплатили часть денег, а само предприятие уже берет оплачиваемые заказы.
- Был разработан механизм, благодаря которому вы сегодня получили уже первые выплаты и они не будут закончены и до конца этого года полностью будет закрыта вся задолженность. Я говорю, что до конца этого года, но она будет закрыта раньше, - выступил он.
Также глава Николаевской ОГА отметил, что уставной капитал завода увеличили до 39-40 миллионов гривен и за его счет идут поступления на погашение долга.
- В следующем месяце, я надеюсь, что поступлений будет более 5 миллионов гривен и так далее до конца года. То есть практически каждые полтора месяца будут поступления. Поэтому я вас поздравляю и надеюсь, что мы в этом году снимем ваш проблемный вопрос, которым уже много лет никто не занимался, - подчеркнул Савченко.
Он отметил, что Государственная исполнительная служба и иностранные партнеры через суды арестовывают счета и имущество завода и это значительно осложняет выплату денег рабочим.
- Вы знаете, что у завода есть задолженность перед иностранными инвесторами, поэтому иностранный инвестор накладывает по решению суда арест на все имущество, но которое не связано с производством, со счетами, с теми вещами, которые предоставляют возможность сегодня работать. Украинский исполнитель делает все наоборот, уничтожая предприятие, арестовывает счета, все имущество, - рассказал глава облгосадминистрации.
Савченко рассказал, что сейчас ОГА и «Укроборонпром» создали на базе завода технологический парк, которым заинтересовались представители американской компании «Delphi» осенью 2017 года, что предоставило возможность руководству завода открывать счета и работать с инвесторами.
В свою очередь работники завода возмутились тем, что ранее, когда они неоднократно выходили на митинги и перекрывали дороги в Николаеве, губернатор к ним не вышел и не пообщался с ними.
- Четыре года мы ходили под облгосадминистрацию, 4 года мы требовали свою задолженность. За 4 года нам объясняли, что не могут ничего сделать с «Укроборонпромом». «Укроборонпром» руками директоров, которых сюда назначал, грабил и убивал завод, а администрация стояла в стороне, отписываясь от этого. А сейчас, когда прислали какую-то копейку – 3 миллиона, что такое 3 миллиона на 500 человек? Вы говорите, что мы уже «сдвинули этот камень». Сейчас июнь месяц 2018 года, задолженность с 2014 года, с ноября у всех, - возмутились они.
- Мы к вам обращались и 9 раз обращались к президенту. Если вы до этого обращались к президенту, то нам не нужен такой президент. А если вы не обращались, то надо менять губернатора. Вот такое мое мнение, - сказал один из рабочих.
Также они потребовали предоставить им утвержденный график, в котором будут указаны суммы и числа, когда рабочие будут получать зарплату. Выяснилось, что сейчас такого документа нет, однако Савченко и и.о. директора ГП «Николаевский судостроительный завод» Валерий Калашников сказали, что попытаются разобраться в этом вопросе.
Также один из работников спросил у главы ОГА, что делать с крейсером «Украина», который завод содержит уже многие годы. В ответ Савченко заявил, что виной тому изменившееся законодательство и пока Министерство обороны не может содержать крейсер за свой счет.
- Почему открещивается Минобороны от этого крейсера? Я вам скажу. Потому что изменилось законодательство и сегодня до тех пор, пока Минобороны не получило по акту приема-передачи этот крейсер, оно не имеет права в законный способ его содержать, - сказал он.
Как известно, задолженность по зарплате на ГП «Николаевский судостроительный завод» составляла 65 миллионов 88,4 тысячи гривен.
Напомним, что ранее «Николаевский судостроительный завод» за счет увеличения уставного капитала получил первый платеж в сумме 3,1 миллиона гривен на погашение долга по заработной плате.