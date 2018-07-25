Мэр Сенкевич надеется, что Киев профинансирует ремонт Варваровского моста, так как в бюджете Николаева «денег нет и не будет»

В городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич будет выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.

Об этом Сенкевич заявил в ходе своей пресс-конференции в среду, 25 июля.

Так, мэр подтвердил, что мост на данный момент находится в аварийном состоянии, при том что экспертиза проводилась еще в 2017 году.

— Сегодня проводятся проектные работы. Эскизные проекты и другие предложения были на последней встрече, после чего было сказано, что должна пройти встреча в Министерстве инфраструктуры, где эксперты рассмотрят предпроектные предложения и остановятся на том, с каким предложением идти дальше. Объективно, все это понимают, и я везде это говорю, что в городском бюджете денег на реконструкцию объекта сооружения мостового перехода через речку Южный Буг под названием Варваровский мост - нет, и не будет, - заявил мэр.

В частности Сенкевич добавил, что данный мост это объект государственной значимости и не смотря на то, что он находится на балансе деньги на его реконструкцию нужно искать в государственном бюджете.

— Есть понимание в органах центральной власти, что необходимо эти деньги искать. Для начала от нас ждут проектную документацию, в которой будут указаны суммы. Для этого в ближайшее время пройдет консультация, чтобы понимать, в каком направлении двигаться – капитальный ремонт или его полна реконструкция... Думаю, власть должна быть готова, так как такие объекты не связывают Украину, точнее некоторые ее части, и если мы говорим об отсутствии Варваровского моста, то объезд крупногабаритного транспорта составит более 100 километров. Вы понимаете, что это не нормально, - прокомментировал городской голова.

При этом на вопрос, как будет заезжать транспорт в город, если Варваровский мост перекроют на 9 месяцев, Александр Сенкевич отметил, что «все зависит от того какого типа будет ремонт».

— Если это реконструкция, то возможно будет частичное перекрытие моста и установят светофор для реверсного движения. Если это будет серьезная реконструкция - то мост придется перекрывать. Это не первое перекрытие подобного моста, для этого был построен понтонный мост в Гурьевке, кроме того рассматривается возможность организации парома. Все эти вопросы мы прорабатываем, ведь на той стороне реки не просто другой город, а часть Николаева, поэтому мы обязаны организовать движение всех жителей, которые живут там а работают здесь на постоянной основе, - подытожил мэр Николаева.

Напомним, что на время проведения капитального ремонта Южнобугского моста (Варваровского) проезд придется закрыть на девять месяцев. Для обеспечения проезда транспорта отремонтируют дорогу на Вознесенск.

4 июля, фирма, которая выиграла тендер на проектирование Варваровского моста презентовала свои варианты его реконструкции.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.