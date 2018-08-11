Съмочная группа фильма «Стус» заявила, что доснимет сцену с участием адвоката поэта

Съемочная группа фильма про украинского диссидента Василия Стуса собирается доснять сцену с кумом Путина Виктором Медведчуком, который был адвокатом поэта.

Об этом идёт речь в официальном заявлении съемочной группы фильма «Стус».

В нём указывается, что целью создания фильма в первую очередь было желание раскрыть фигуру украинского поэта и диссидента, популяризировать его имя среди той части украинской общественности, которая не слишком активно интересовалась им и его значением в украинской истории.

«Сцена суда была удалена из последних драфтов сценария вместе с еще двумя десятками сцен. В частности, после разговора с сыном поэта (его позиция по «важности» участия Виктора Медведчука в судилище над его отцом добавляется видеофайлом следующим постом). Кроме того, понимая, что картина будет выходить в прокат в разгар предвыборной кампании, мы не хотели делать память о великом человеке инструментом политических влияний и аргументов», - говорится в сообщении.

Также в заявлении отметили, что понимают общественную значимость темы и, учитывая количество просьб со стороны общественности вернуть сцену в фильм, собрали продюсерскую группу, чтобы рассмотреть возможность почтить общественный запрос.

«Мы признаем, что, удаляя с последнего драфта сценария в том числе и эту сцену, мы недостаточно ответственно подошли к анализу ее значимости для общества. Мы благодарны украинцам за внимание к нашему проекту и уверены, что с такой силой гражданского общества, как в Украине, мы способны победить любые невзгоды. В ближайшее время сцена будет доснята, о чем мы сообщим медиа отдельным пресс-релизом», - подчеркнули в сообщении.

На видео Дмитрий Стус озвучивает свое мнение о причастности Медведчука к суду над его отцом. Когда именно было снять это интервью - не указывается.

- То, что себя адвокат повел неадекватно, сомнений нет, но в тех условиях себя вело неадекватно очень много людей. Если бы это был только адвокат, это бы ни на что не повлияло. Давайте тогда вспоминать о следователях, о людях, которые работали в идеологических учреждениях, которые тоже давали свои... Давайте тогда говорить комплексно обо всей вещи, если мы к такому разговору готовы, - говорит он.

Напомним, что ранее телеведущий заявил, что из фильма про диссидента Стуса вырезали сцену с его адвокатом Виктором Медведчуком.