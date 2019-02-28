В Николаеве КП незаконно отдало фирме землю бывшего трамвайного депо, - прокуратура

Прокуратура Николаевской области предъявила в хозяйственный суд иск, чтобы признать недействительными договоры, на основании которых фирма получила право на имущество и землю на территории бывшего трамвайного депо.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Также прокуратура требует отмены свидетельства о праве собственности и «устранения препятствий в пользовании участком путем сноса самовольно построенного объекта».

Речь идет о помещении трамвайного депо и земельном участке площадью 4 гектара. Ранее они были в постоянном пользовании КП «Городское рыночное хозяйство» и на них претендовала фирма «Кристмас».

«Действуя в интересах фирмы, превышая предоставленные законом полномочия, без согласования городского совета, должностные лица коммунального предприятия заключили с фирмой инвестиционный договор, которым фактически предоставили право на уничтожение имущества территориальной громады и застройку земельного участка коммерческими объектами. Такие действия коммунального предприятия привели к незаконному приобретению фирмой права собственности на муниципальный рынок и земельный участок коммунальной собственности», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в 2012 году депутаты горсовета приняли решение, которым КП «Николаевэлектротранс» отдал 5 га под рынок. Заместитель городского головы Роман Васюков отметил, что земельный участок «Николаевэлектротранса» передается не какому-либо частному предприятию, а коммунальному - «Городское рыночное хозяйство».

На сессии Николаевского городского совета в 2018 году депутаты согласовали изготовление технической документации для передачи в аренду 4 гектаров земли под частью территории бывшего трамвайного парка №2 частной фирме ООО «Кристмас». Позже прокуратура Николаевской области запросила у Николаевского городского главы Александра Сенкевича заверенные копии документов для передачи в аренду 4 га земли ООО «Кристмас» за счет земель николаевского трамвайного депо №2.

Мэр Александр Сенкевич наложил вето на решение сессии городского совета о передаче в аренду земли ООО «Кристмас» за счет земель николаевского трамвайного депо №2 по улице 8-й Продольной, 2в/7. Однако на последующих сессиях преодолеть его депутаты не смогли, поэтому участок фирме не передали в аренду.

Судя по сообщению прокуратуры, эта фирма все-таки получила в пользование территорию бывшего депо.