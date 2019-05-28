«Общая сметная стоимость – 97,6 миллионов гривен»: мэр Николаева ответил на вопросы о реконструкции площади Соборной

Александр Сенкевич На момент объявления первых торгов на строительные работы по реконструкции Соборной площади у департамента ЖКХ был проект, прошедший экспертизу, согласно которой общая сметная стоимость реконструкции – 97,6 миллионов гривен, а для того, чтобы успеть закончить стройку в установленные договором сроки, подрядчик, при необходимости, привлечет больше людей.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, отвечая на вопросы, поднятые в материале «Запутывая следы»: что не так с реконструкцией Соборной площади?».

В частности, на вопрос о том, как подрядчик планирует выполнить работы за три месяца, если в экспертизе проекта говорится, что на строительство необходимо 7 месяцев, Сенкевич ответил:

– Согласно проектно-сметной документации 7 месяцев это общий (граничный) срок выполнения работ, что не запрещает Заказчику прописывать в условиях торгов срок, который будет меньше заявленных 7 месяцев. Более того, сроки выполнения работ зависят от количества людей, которые будут задействованы при выполнении работ. Департаментом ЖКХ во время объявления торгов было четко прописано, что потенциальный участник должен иметь трудоустроенных не менее 30 работников. Кроме того, подрядчик, который выиграл закупку, не только предоставил документы о наличии необходимого количества работников, но и указал, что при необходимости будет привлечено дополнительное количество людей для выполнения работ в установленные договором сроки.

Также он дал ответ на вопрос о разнице между стоимостью реализации проекта, указанной в экспертном отчете, и договором, заключенным с подрядчиком.

– Согласно сводно-сметного расчета проектно-сметной документации, а также экспертизы проекта 97¸6 миллионов гривен – это общая сметная стоимость, которая, кроме непосредственно строительных работ, включает в себя сумму проектных, изыскательных работ, стоимость самой экспертизы, авторский и технический надзоры. 89 миллионов – это непосредственно строй монтаж, то есть строительные работы вместе с рисками и административными затратами подрядчика. Поэтому, при объявлении торгов, Заказчик вытащил из общей суммы все другие затраты, оставив только строй монтаж и именно на эту сумму была объявлена процедура торгов. Ну а сумма 88 миллионов гривен – это ценовое предложение участника-победителя тендера, - ответил мэр.

Что же касается того, что в конце февраля, когда уже проводился первый тендер, в своем ответе на информационный запрос редакции департамент ЖКХ предоставил данные, что проект реконструкции Соборной площади готов только на 5%, Сенкевич заявил, что в январе на аналогичный запрос от «Слово и дело» департамент сообщал, что проектная документация не только готова в полном объеме, но и прошла экспертизу.

– В своих ответах на все поступающие запросы департамент ЖКХ давал исчерпывающую информацию. Так, например, в ответе на ООО «Слово и дело» от 28 января 2019 года департамент предоставлял информацию о наличии готового проекта. Поэтому сложно сказать, за какие 5% идет речь. На момент объявления первой процедуры торгов у Заказчика была не только проектно-сметная документация, но и экспертиза проекта, датированная 24 января 2019 года, - заявил мэр Николаева.

Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

На данный момент департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. СОгласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года.