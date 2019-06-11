Николаевский адвокат подал в суд иск об отмене решения облсовета о перераспределении бюджета

Адвокат Максим Коваль 11 июня подал в Николаевский окружной административный суд иск к Николаевскому областному совету о признании противоправным и отмене решения Николаевского областного совета о внесении изменений в областной бюджет Николаевской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, в четверг, 16 мая, депутаты Николаевского облсовета с третьей попытки проголосовали за перераспределение бюджета. Всего проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса.

«Считаю решение областного совета таким, что принято с многочисленными нарушениями норм законодательства. Следует напомнить, что указанным решением областного совета остатки руководства П.Порошенко в области уменьшили на 40 миллионов гривен помощь малообеспеченным семьям, помощь лицам с инвалидностью, временную государственную помощь детям и другим наиболее незащищенным гражданам, зато поддержано убыточный николаевский аэропорт», – написал Коваль.

Напомним, что еще до сессии депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь обратился к главе облсовета Виктории Москаленко с рекомендацией снять с повестки дня предстоящей сессии вопрос «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».

После голосования на сессии депутат областного совета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый прокомментировал голосование за проект перераспределения бюджета, заявив, что оно прошло с нарушением.

В частности, депутат Николаевского областного совта Вадим Олабин зарегистрировал заявление, в котором он просит не учитывать свой голос за проект по перераспределению бюджета, который приняли 16 мая, в ходе внеочередной сессии областного совета.

Также депутат Александр Бондарь заявил, что проект решения о перераспределении бюджета должен быть оспорен.