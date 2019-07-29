Экс-работники Николаевского судостроительного завода потребовали выплатить компенсацию – директор сообщил, что пока денег нет

Экс-сотрудники Николаевского судостроительного завода не получили компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы и потребовали ее у директора завода.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, по поручению президента Украины Владимира Зеленского погасили задолженность по заработной плате в 85 миллионов гривен перед работниками завода.

По словам генерального директора Валерия Калашникова, долги по заработной плате выплатили всем, в том числе и уволившимся сотрудникам. Всего сумма долга составила 18 миллионов 908 тысяч. Кроме того, отравлены платежи в Пенсионный Фонд и выплачен Единый социальный взнос. Что же касается компенсации за невыплату заработной платы, ее на данный момент нет.

— Сумма компенсации за задержку по выплате заработной платы уволенным, безусловно, она существует. Это ваше законное право, никто его никуда не отбрасывал. Сейчас такой возможности у меня, как у директора, нет. Мы эту сумму понимаем уже всю до конца, потому что там много раз надо было ее вывести, нельзя было просто взять ее, мы ее уже практически вывели, она у нас есть. Она будет выплачиваться с тех контрактов, которые нам обещали здесь же – это корвет, это крейсер. Сейчас у меня взять просто негде, - сказал Валерий Калашников.

Кроме того, сейчас решается вопрос по строительству корветов, за которые завод также получит деньги.

В свою очередь у завода собрались десятки уволившихся сотрудников. Одна из них, Светлана Дымко заявила, что в Пенсионный Фонд ничего не было выплачено и обвинила руководство завода в краже.

— На сегодняшний день в Пенсионном Фонде ничего не погашено. Погашено только кому по 13-й год, кому по 14-й. Где делись наши деньги? Вы их украли. И то, что вы говорите, что будут строить корветы, кто работал на заводе, прекрасно знает, в каком состоянии завод. Вы пять лет дурили людей о выплате заработной платы, - сказала Светлана Дымко.

По ее словам, экс-сотрудникам завода заявили, что им компенсация по несвоевременной выплате заработной платы вообще не положена. Также экс-сотрудники завода заявили, что на заводе не смогут построить корветы из-за устаревшего оборудования.

— Краны уже давным-давно в нерабочем состоянии. Стапеля... На каких стапелях они собираются строить эти корветы? Если на третьем стапеле, то там стоит в воде, все дорожки сгнили. Для того, чтобы начать строить что-то, это сначала нужно восстановить, - сказала Светлана Дымко.

Ее поддержали ее экс-коллеги, отметив, что на заводе нет цехов. В итоге все бывшие рабочие подписались под обращением к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и написали заявление в прокуратуру.

Напомним, 86,5 миллионов гривен, которые выделил «Укроборонпром» Николаевскому судостроительному заводу на погашение долгов по заработным платам, обязаны будут вернуть.

Как известно, в 2017 году долги по зарплатам на заводе перевалили за 60 миллионов гривен. Работники регулярно устраивали акции протеста, грозясь перейти к радикальным мерам. 26 декабря 2017 года рабочие НСЗ также блокировали проезд возле Варваровского моста. При том, что незадолго до этого Кабмин дал поручение ГП «Укроборонпром» до 25 декабря погасить задолженность по зарплате работникам НСЗ. А премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от руководства «Укроборонпрома» отчитаться за выполнение этого поручения 27 декабря.