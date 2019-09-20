За деньги бизнесменов и государства: В Корабельном районе Николаева над ж/д путями хотят построить эстакаду

В Николаеве над железнодорожными путями в Корабельном районе планируют построить новую транспортную развязку эстакадного типа. Она должна обеспечить надежное транспортное сообщение в этом отдаленном районе во время перекрытия железнодорожного переезда.

Об этом речь 18 сентября, на совещании, которое проходило на территории специализированного морпорта «Ольвия», передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Сообщается, что показатели перевалки грузов, которая осуществляется стивидорными компаниями, активно растут. И большая часть грузопотока в порты идет через железнодорожный транспорт. Из-за движения поездов приходится перекрывать железнодорожный переезд по проспекту Богоявленскому, что в свою очередь, создает неудобства для жителей Корабельного района.

Руководитель морского порта «Ольвия» Андрей Егоров отметил, что распоряжением Николаевского городского головы была создана рабочая группа, которую возглавил глава Корабельной райадминистрации Александр Цуканов. В ее состав также вошли представители морских портов, стивидорных компаний, ОАО «Украинская железная дорога». Рабочая группа должна решить проблему транспортного сообщения в Корабельном районе.

Александр Цуканов сообщил, что были определены 4 потенциальные места строительства эстакадного решения. После более детального анализа было решено оставить 2 варианта, которые лучше всего учитывают интересы горожан и представителей бизнеса. Глава администрации Корабельного района представил членам рабочей группы потенциальные места строительства объекта.

«Первый вариант предусматривает выход на улицу Остапа Вишни, в районе поворота, и существующую дорогу, которая проходит возле котельной НГЗ. Второй вариант предусматривает выход на улицу Янтарную. Он лучше тем, что во время строительства не будет парализована объездная дорога. Также при реализации этого проекта учитывается развитие индустриального парка», - сказал Александр Цуканов.

Во время обсуждения было принято решение разработать технико-экономическое обоснование каждого из предложенных вариантов, чтобы в результате четко понимать все плюсы и минусы проектов. ТЭО должна подготовить специализированная организация. Какая именно - определят члены рабочей группы.

Также во время совещания обсудили вопросы финансирования проекта. Речь шла о варианте, который предусматривает государственно-частное партнерство.

Напомним, как в феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста, однако на данной стадии «кроме эскиза ничего пока нет».

Позже Кабмин поручил Министерству инфраструктуры разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

В мае 2018 года, Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел рабочую встречу с представителями миссии компании JICA - Kenji Isomoto, которая была посвящена реализации проекта строительства моста через Южный Буг. Также мэр заявил, что объездной мост через Южный Буг построят через 7,5 лет. В частности была информация, что мост будет проходить через Матвеевский лес.

В октябре 2018 года в мэрии Николаеве состоялась рабочая встреча представителей иностранной компании с мэром Александром Сенкевичем, во время которой были озвучены четыре возможных варианта о месте строительства моста и обсуждены дальнейшие этапы работы над проектом.

В марте 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры с компанией JICA касательно строительства объездного мост через Южный Буг в Николаеве завершены. И уже можно приступать к строительству.