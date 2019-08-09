Экс-налоговик и акцизный сбор: может, лучше сначала разобраться?

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Нас с детства учили сначала думать, потом говорить. Когда ты занимаешь ответственный пост, тебя записывают, транслируют, слушают, ты должен понимать каждое твое слово будет подвергаться тщательному анализу. Каждое твое заявление будет разобрано на заголовки.

Нас с детства учили сначала думать, потом говорить. Когда ты занимаешь ответственный пост, тебя записывают, транслируют, слушают, ты должен понимать – каждое твое слово будет подвергаться тщательному анализу. Каждое твое заявление будет разобрано на заголовки. С каждого твоего обещания тебя спросят. Поэтому правило «думать, а потом говорить» становится критически важным.

Новый председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник уже успел дать несколько обещаний, сделать десятки заявлений и поручить, ну то есть, попросить правоохранительные органы «разобраться». Во время встречи руководства ОГА со всеми, кого позвали, «разбираться» Стадник просил постоянно. Главе Нацполиции Николаевской области Александру Анохину – разобраться с водителями и тайнами ПДД, Государственной налоговой службе – с реконструкцией шахматной школы, а депутатам – с поведением. Оставим тот факт, что только третья просьба «разобраться» была направлена адресно и обратим внимание на одно, по местным меркам, громкое и даже немного смешное заявление.

— Только взять вразрез акцизного налога, я, когда увидел статистику, я скажу вам честно, я за голову взялся. (...) Первый заместитель, который работает девять лет на этом направлении, организовывает работу и имеет право вносить инициативу для того, чтобы собрать для своего района в бюджет, за который он может... Как минимум, Коблево должно быть уже маленьким Монако, чтоб вы просто понимали. Маленьким Монако! Маленьким, - сказал Александр Стадник.

Тут надо объяснить. Во время фантазий о маленьком Монако Александр Стадник поднял исполняющего обязанности руководителя Березанской райгосадминистрации Николая Шевчука. Эти слова были адресованы как ему, там и исполняющему обязанности руководителя Государственной налоговой службы Николаевской области Дмитрию Прокофьеву. Речь идет о том, чтоб использовать акцизный налог на товары и топливо для развития Коблевской объединенной территориальной общины. И претензия была выдвинута руководителю Березанской РГА, поскольку Коблево находится в составе Березанского района. При чем Александр Стадник повторил это дважды и именно в разрезе сбора акциза Березанской РГА:

— Есть такой момент, я просто в этом немножко понимаю, есть такой налог – акциз. Вот если брать отдельно по Березанскому району, прибережная зона, где находится Коблево, на встрече с заместителем главы этого района, когда мы обсуждали его предложение о том, что не хватает каких-то денег на какие-то проблемные вопросы, на вопрос к нему от меня: «Вы знаете, что у вас в тени находится 10 миллионов?» - отметил глава ОГА.

Зафиксируем – Александр Стадник говорит о том, что на встрече с заместителем главы Березанской РГА рассказывал о сборе акциза для развития Коблево, о поступлениях налогов в МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ, благодаря которым прибережную зону можно превратить в маленькое Монако. Маленькое. Это все, конечно, классно. Но возникает вопрос – а при чем тут Березанская РГА?

Акциз – это налог на товары широкого потребления. Акцизным налогом облагаются табачные изделия, алкоголь, а также топливо. В 16-м пункте 64-й статьи Бюджетного кодекса четко сказано, что налог на продажу подакцизных товаров идет в местные бюджеты.

«Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів» - говорится в Бюджетном кодексе.

Проще говоря, акциз от продажи сигарет и алкоголя в Коблево идет в бюджет Коблевской ОТГ. Сложнее ситуация с акцизом на топливо - по закону 13,44% акцизного налога от продажи топлива также идет в местный бюджет села, города, ОТГ, где это топливо продают. На деле в вопросе топлива возникает много нюансов, о чем прекрасно знают сотрудники таможенных служб, но в проекте Государственного бюджета на 2020 год по части акциза на топливо хотят поставить точку и предлагают весь акцизный налог на топливо отдавать в центральный бюджет.

Ясность корреспонденту «Преступности.НЕТ» в вопрос акциза на товары и топливо внесла эксперт по вопросам бюджета николаевского Центра развития местного самоуправления Инна Миронова:

— Налог на товары 100% идет в местные бюджеты, то есть в бюджет ОТГ, в данном случае. Часть акциза на топливо, она тоже идет в местный бюджет. Допустим, если на территории ОТГ находится заправка, идет продажа топлива, с общей суммы, коэффициент рассчитывается на каждый бюджет, кроме 13,44%. Так было и в этом году, а в следующем году его вообще не будет. Он (акцизный налог на топливо - ПН) будет идти на развитие дорог, - говорит Инна Миронова.

Об этом сказано и в приложениях к законопроекту Госбюджета на 2020 год. В Протоколе по результатам консультации Министерства финансов со всеукраинскими ассоциациями местного самоуправления указано предложение: «С 2020 года отменить поступления в местные бюджеты акцизного налога на произведенное в Украине топливо и акцизного налога со ввезенного в таможенную территорию Украины топлива».

Иными словами, если монокоалиция Парламента утвердит проект бюджета на 2020 год, акцизный налог на топливо будет официально идти в Государственный бюджет. На какие нужды – пока неизвестно.

Получается, из-за реформы децентрализации руководство Коблевской ОТГ само должно позаботиться о том, чтобы превратить курортный городок сомнительного качества развлечений в маленькое Монако. И тут возникает вопрос – а должен ли знать о таких вот бюджетных лабиринтах глава Николаевской ОГА? Как экс-налоговик, думаю, да. Как человек, объявивший, что «немножко в этом понимает», тоже. Как руководитель области, решивший заявить об этом во время прямых трансляций, поднявший для таких целей главу николаевской налоговой, тем более.

Но факт в том, что такие заявления никто не заставляет произносить. И знать все статьи Бюджетного кодекса тоже никто не требует. Александр Стадник еще неделю назад, отвечая на требования журналистов внести конкретику, просил дать ему время во всем разобраться. А уже через неделю собирает местные и областные власти, народных депутатов, силовиков и просит разобраться их. Только в чем? Так, может, все-таки, лучше сначала разобраться самому, а потом предъявлять претензии по адресу? Может, перед тем, как сетовать на то, что в райгосадминистрациях не следят за акцизом общин, вызвать к себе Дмитрия Прокофьева, вызвать руководство Коблевской ОТГ, сесть и спросить – какая составляющая вашего бюджета – налоги, почему курортный сбор как в маленьком Монако, а на пляжах грязно, как в большой Одессе, а где зарегистрированы базы отдыха, находящиеся на прибережной зоне? Вопросов много, но, чтобы сделать то, о чем уже не неделю не устает повторять наш новоиспеченный глава ОГА – чтобы разобраться, их надо задать и действовать. Подобные заявления с трибуны выглядят по меньшей мере некомпетентно. А некомпетентность – это точно не то, что сейчас необходимо Николаевской области.

Юлия Акимова

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