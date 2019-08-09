Экс-налоговик и акцизный сбор: может, лучше сначала разобраться?

Нас с детства учили сначала думать, потом говорить. Когда ты занимаешь ответственный пост, тебя записывают, транслируют, слушают, ты должен понимать – каждое твое слово будет подвергаться тщательному анализу. Каждое твое заявление будет разобрано на заголовки. С каждого твоего обещания тебя спросят. Поэтому правило «думать, а потом говорить» становится критически важным.

Новый председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник уже успел дать несколько обещаний, сделать десятки заявлений и поручить, ну то есть, попросить правоохранительные органы «разобраться». Во время встречи руководства ОГА со всеми, кого позвали, «разбираться» Стадник просил постоянно. Главе Нацполиции Николаевской области Александру Анохину – разобраться с водителями и тайнами ПДД, Государственной налоговой службе – с реконструкцией шахматной школы, а депутатам – с поведением. Оставим тот факт, что только третья просьба «разобраться» была направлена адресно и обратим внимание на одно, по местным меркам, громкое и даже немного смешное заявление.

— Только взять вразрез акцизного налога, я, когда увидел статистику, я скажу вам честно, я за голову взялся. (...) Первый заместитель, который работает девять лет на этом направлении, организовывает работу и имеет право вносить инициативу для того, чтобы собрать для своего района в бюджет, за который он может... Как минимум, Коблево должно быть уже маленьким Монако, чтоб вы просто понимали. Маленьким Монако! Маленьким, - сказал Александр Стадник.

Тут надо объяснить. Во время фантазий о маленьком Монако Александр Стадник поднял исполняющего обязанности руководителя Березанской райгосадминистрации Николая Шевчука. Эти слова были адресованы как ему, там и исполняющему обязанности руководителя Государственной налоговой службы Николаевской области Дмитрию Прокофьеву. Речь идет о том, чтоб использовать акцизный налог на товары и топливо для развития Коблевской объединенной территориальной общины. И претензия была выдвинута руководителю Березанской РГА, поскольку Коблево находится в составе Березанского района. При чем Александр Стадник повторил это дважды и именно в разрезе сбора акциза Березанской РГА:

— Есть такой момент, я просто в этом немножко понимаю, есть такой налог – акциз. Вот если брать отдельно по Березанскому району, прибережная зона, где находится Коблево, на встрече с заместителем главы этого района, когда мы обсуждали его предложение о том, что не хватает каких-то денег на какие-то проблемные вопросы, на вопрос к нему от меня: «Вы знаете, что у вас в тени находится 10 миллионов?» - отметил глава ОГА.

Зафиксируем – Александр Стадник говорит о том, что на встрече с заместителем главы Березанской РГА рассказывал о сборе акциза для развития Коблево, о поступлениях налогов в МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ, благодаря которым прибережную зону можно превратить в маленькое Монако. Маленькое. Это все, конечно, классно. Но возникает вопрос – а при чем тут Березанская РГА?

Акциз – это налог на товары широкого потребления. Акцизным налогом облагаются табачные изделия, алкоголь, а также топливо. В 16-м пункте 64-й статьи Бюджетного кодекса четко сказано, что налог на продажу подакцизных товаров идет в местные бюджеты.

«Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів» - говорится в Бюджетном кодексе.

Проще говоря, акциз от продажи сигарет и алкоголя в Коблево идет в бюджет Коблевской ОТГ. Сложнее ситуация с акцизом на топливо - по закону 13,44% акцизного налога от продажи топлива также идет в местный бюджет села, города, ОТГ, где это топливо продают. На деле в вопросе топлива возникает много нюансов, о чем прекрасно знают сотрудники таможенных служб, но в проекте Государственного бюджета на 2020 год по части акциза на топливо хотят поставить точку и предлагают весь акцизный налог на топливо отдавать в центральный бюджет.

Ясность корреспонденту «Преступности.НЕТ» в вопрос акциза на товары и топливо внесла эксперт по вопросам бюджета николаевского Центра развития местного самоуправления Инна Миронова:

— Налог на товары 100% идет в местные бюджеты, то есть в бюджет ОТГ, в данном случае. Часть акциза на топливо, она тоже идет в местный бюджет. Допустим, если на территории ОТГ находится заправка, идет продажа топлива, с общей суммы, коэффициент рассчитывается на каждый бюджет, кроме 13,44%. Так было и в этом году, а в следующем году его вообще не будет. Он (акцизный налог на топливо - ПН) будет идти на развитие дорог, - говорит Инна Миронова.

Об этом сказано и в приложениях к законопроекту Госбюджета на 2020 год. В Протоколе по результатам консультации Министерства финансов со всеукраинскими ассоциациями местного самоуправления указано предложение: «С 2020 года отменить поступления в местные бюджеты акцизного налога на произведенное в Украине топливо и акцизного налога со ввезенного в таможенную территорию Украины топлива».

Иными словами, если монокоалиция Парламента утвердит проект бюджета на 2020 год, акцизный налог на топливо будет официально идти в Государственный бюджет. На какие нужды – пока неизвестно.

Получается, из-за реформы децентрализации руководство Коблевской ОТГ само должно позаботиться о том, чтобы превратить курортный городок сомнительного качества развлечений в маленькое Монако. И тут возникает вопрос – а должен ли знать о таких вот бюджетных лабиринтах глава Николаевской ОГА? Как экс-налоговик, думаю, да. Как человек, объявивший, что «немножко в этом понимает», тоже. Как руководитель области, решивший заявить об этом во время прямых трансляций, поднявший для таких целей главу николаевской налоговой, тем более.

Но факт в том, что такие заявления никто не заставляет произносить. И знать все статьи Бюджетного кодекса тоже никто не требует. Александр Стадник еще неделю назад, отвечая на требования журналистов внести конкретику, просил дать ему время во всем разобраться. А уже через неделю собирает местные и областные власти, народных депутатов, силовиков и просит разобраться их. Только в чем? Так, может, все-таки, лучше сначала разобраться самому, а потом предъявлять претензии по адресу? Может, перед тем, как сетовать на то, что в райгосадминистрациях не следят за акцизом общин, вызвать к себе Дмитрия Прокофьева, вызвать руководство Коблевской ОТГ, сесть и спросить – какая составляющая вашего бюджета – налоги, почему курортный сбор как в маленьком Монако, а на пляжах грязно, как в большой Одессе, а где зарегистрированы базы отдыха, находящиеся на прибережной зоне? Вопросов много, но, чтобы сделать то, о чем уже не неделю не устает повторять наш новоиспеченный глава ОГА – чтобы разобраться, их надо задать и действовать. Подобные заявления с трибуны выглядят по меньшей мере некомпетентно. А некомпетентность – это точно не то, что сейчас необходимо Николаевской области.