«Шесть часов до Киева, кивнуть головой… и уехать назад», - вице-мэр Николаева об «унизительной процедуре» утверждения тарифов в НКРЕКП

Архивное фото Вице-мэр Николаева Александр Омельчук рассказал депутатам городского совета из бюджетной комиссии Николаевского городского совета об «унизительной процедуре» согласования тарифов для теплоснабжающих компаний в НКРЕКП и заявил, что финансовые проблемы КП «Николаевоблтеплоэнерго» могут исчезнуть, если право устанавливать тариф отдадут органами местного самоуправления.

Это произошло в ходе выездного заседания бюджетной комиссии Николаевского городского совета, которое проходило на территории КП «Николаевоблтеплоэнерго».

Так, Александр Омельчук заявил, что «тарифообразование» – это политический вопрос.

«Когда это тарифообразование происходит в Киеве, местные органы власти всегда могут кивнуть головой и сказать, что это не мы. Мы хотели бы, чтобы все было дешевле, но Киев нам поставил… Во-первых, тот тариф, который поставил Киев, нельзя называть маленьким. Во-вторых, Киев не дает такой тариф, чтобы мы могли кивнуть, что с ним согласны. Поэтому, приобретая функцию тарифообразования на местном уровне, мы бы взяли на себя колоссальную ответственность, но тогда бы у нас появилась бы и возможность – собраться бюджетной комиссией и принимать решение о компенсации части тарифа для горожан. Так было бы социально ответственно и честно перед горожанами. Мы бы брали на себя ответственность. А при сегодняшней ситуации мы ждем по полгода пока нам НКРЕКП соизволит утвердить тариф, который к моменту утверждения становиться не актуальным, потому что поменялась зарплата, стоимость энергоносителей и т.д. И потом они начинают этот процесс сначала», - рассказал Александр Омельчук.

Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов уточнил, что на данный момент процесс утверждения тарифа для его предприятия длится уже полтора года.

В ответ на это, вице-мэр Омельчук решил рассказать о том, как представители городской власти ездят в Киев согласовывать тариф.

«Чтоб вы знали, какая унизительная процедура установлена НКРЕКП, когда при утверждении тарифа должен обязательно присутствовать заместитель городского головы. Он должен лично прийти, проехав шесть часов до Киева, кивнуть головой три секунды и уехать назад. Это вот такая у них процедура, чтоб вы понимали. Такая модель тарифообразования просто «ущербная», - заявил Александр Омельчук.

В ходе обсуждения вопроса стало известно, что для того, чтобы КП «Николаевобленерго» работало безубыточно, тариф на поставку одной гигакалории должен быть в пределах 1872 гривны (на сегодняшний момент утвержденный тариф находиться в пределах 1400 грн, - ПН). Из-за несоответствия этих тарифов, предприятие в течении года теряет около 130 миллионов гривен. Если бы эти деньги сегодня были у предприятия, то оно было бы прибыльно и развивало свою инфраструктуру.

«Если государство сегодня играется с тарифом, якобы пытаясь защитить малозащищенные слои населения, то оно должно компенсировать эти средства. Сегодня государство не компенсирует эти средства и это все ложиться на плечи местного органа самоуправления. Тогда у нас есть два пути: либо мы просим Киев вернуть эти деньги, что маловыполнимо, либо нам нужно добиваться, чтобы право устанавливать тариф было за органами местного самоуправления», - отметил депутат Сергей Карцев, подводя итог услышанному.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из 60 миллионов, запланированных для нужд «Николаевоблтеплоэнерго» в бюджете на 2019 год, к началу отопительного сезона дали меньше половины.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги.

В частности, члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат.