Новогодние праздники в Николаеве уже третий год подряд будет организовывать фирма, которой помогала мэрия

В Николаеве третий год подряд организовывать празднование года на Соборной площади будет фирма «Аттракцион-Инвест».

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

В мэрии провели конкурса на организацию праздничных мероприятий, его победителем стала фирма «Аттракцион-Инвест». В условиях конкурса прописали, что функционирование туалетов, уборку территории, расположение и работу ярмарки и «свободных» торговцев.

«Победитель заверил, что будет соответствовать условиям конкурса, и будет соблюдать требования цивилизованного ведения бизнеса», - сообщили в мэрии.

В комментарии «Преступности.НЕТ» начальник управления по вопросам культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров сообщил, что кроме фирмы «Аттракцион-Инвест» никто больше не подался на конкурс по организации новогодних праздников. По словам Любарова, в данный момент еще формируется сумма, которую направят на проведение праздника. Поэтому еще нельзя точно сказать, во сколько обойдутся городу мероприятия.

Празднование Нового года продлится с 19 декабря (в день Святого Николая состоится открытие главной елки города) и до 12 января. Из-за этого, как и ранее, планируют перекрыть улицу Адмиральскую на время праздников.

Ранее сообщалось, что Соборная площадь до сих пор не сдана в эксплуатацию, поэтому организационные моменты должны был обсудить с компанией «Пик-Строй», которая занимается реконструкцией Соборной. Должны были прояснить вопросы размещения и подключения новогоднего убранства, аттракционов, Луна-парка, ледового катка, фуд-кортов, сцены и ёлки.

Также говорилось, что возле Каштанового сквера ёлку устанавливать в этом году не будут. Кроме того, из-за многочисленных нареканий в прошлом году там не будут размещать ярмарку. Все фуд-корты будут работать в одном месте, скорее всего, уменьшится их количество.

Напомним, что «Аттракцион-Инвест» организовывала проведение новогодних праздников на Соборной площади и в 2017-2018 годах. Собственников компании «Аттракцион-Инвест» является Александр Скрипин, руководителем – Анастасия Червоная.

В 2017 году «Аттракцион-Инвест» доверили проводить праздники без конкурса, что вызвало возмущение членов исполкома. Город тогда оплатил услуги электрообеспечения катка и аттракционов фирме «Аттракцион-Инвест», также из горбюджета было выделено около 1,5 миллиона гривен на строительство линии электропитания. Позже по этому факту была назначена служебная проверка. По результатам неё на то время директора Департамента ЖКХ Андрея Палько отстранили с занимаемой должности. В 2018 году конкурс был и в нем победила фирма «Аттракцион-Инвест».