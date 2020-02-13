«Роза ветров» опубликовала прайс за перелет из Николаева в Киев

Уже с мая стартуют рейсы с Николаевского аэропорта в Киев. Уже известна цена за билет до столицы и обратно.

Об этом сообщает интернет-издание «NikLife».

Вместе с началом продажи билетов, 13 февраля «Роза ветров» обозначила прайс за перелет Николаев-Киев. Судя по информации на сайте авиакомпании билет в одну сторону стоит 2 тысячи 553 гривны, а в обе - 5 тысяч 43 гривны. Доступны билеты лишь эконом-класса.

Первый рейс состоится 18 мая. График предусматривает вылет самолета рейсом 7W 195 из киевского аэропорта Борисполь в 21:00 с прибытием в Николаев в 21:55. Обратный рейс 7W 196 будет вылетать из Николаева на следующий день в 06:35 с прибытием в Киев в 07:30. В расписание для данного рейса «Роза Ветров» внесла региональный реактивный самолет Embraer 145.

Самолет Embraer 145 может перевозить максимально 50 пассажиров.

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен, олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что ведутся переговоры о запуске авиакомпанией «МАУ», к которой он имеет отношение, рейса «Николаев - Киев».

Напомним, во время визита на Николаевщину Президент Владимир Зеленский дал распоряжение, чтобы аэропорту дали в рамках эксперимента диспетчера «Украэроруха», чтобы можно было наладить запуск регулярных рейсов. Он пообещал способствовать заходить авиакомпаниям на КП «Николаевский международный аэропорт». Барна сказал, что сможет обеспечить ежедневное наполнение рейса «Николаев-Киев».

После чего директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна отметил, что рассчитывает, что предприятие успешно пройдет аудит МАУ и, если авиакомпания найдет самолет, то рейс «Николаев-Киев» запустят уже в октябре.

Позже руководитель аэропорта Федор Барна заявил, что «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы Киев-Николаев, которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.