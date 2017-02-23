Депутаты Николаевского облсовета собрались на сессию, чтобы заслушать отчет главы Москаленко

Утром в четверг, 23 февраля, депутаты Николаевского областного совета собрались на очередную сессию, чтобы заслушать отчет председателя Виктории Москаленко и принять решение относительно избрания ее заместителей.

Глава облсовета ожидает, что в ходе сессии будет оживленная дискуссия во время обсуждения ее отчета.

Всего в повестке дня сессии значится более 30 вопросов. Среди них, вопрос о продлении срока действия на период до 2017 года включительно областной Программы борьбы с онкологическими заболеваниями; обращение депутатов к Кабинету Министров Украины о том, чтобы отсрочить создание госпитальных округов в области; заслушивание информации от прокурора области; а также по заключению контрактов с победителями конкурсов на замещение руководящих должностей в учреждениях сферы культуры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Москаленко собирается предложить депутатам кандидатуры своих замов – депутата от «Блока Петра Порошенко» Ивана Кухту и депутата от «Оппозиционного блока» Андрея Кротова.

Напомним, ранее первым заместителем главы Николаевского областного совета был депутат от партии «Батьківщина», выходец из Днепра Михаил Соколов. Однако после того, как он оказался еще одним фигурантом коррупционного скандала вокруг Героя Украины Николая Романчука, депутаты в сентябре 2016 года отправили его в отставку.

Примечательно, что за последние несколько месяцев представители «Оппозиционного блока» получили несколько руководящих должностей в структуре городской власти Николаева. В частности, Александр Омельчук стал вице-мэром по вопросам энергоэффективности и работает по принятой депутатами программе «Теплый дом», которая в ходе предвыборной кампании в Николаевский городской совета была пиар-проектом Игоря Дятлова, ныне руководителя фракции «Оппозиционный блок» в горсовета.

А недавно депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционный блок» Светлана Гладун была назначена главой Администрации Ингульского района Николаева.