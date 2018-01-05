Саакашвили в Грузии заочно приговорили к трем годам лишения свободы

Тбилисский городской суд заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщает «Грузия Online».

Саакашвили признали виновным по статье «злоупотребление служебными полномочиями» в деле об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Это первый приговор по четырем делам, которые завели в Грузии на экс-президента страны.

Напомним, дело об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани в 2006 году стало одним из самых громких процессов в Грузии. Банкира убили в 2006 году четверо высокопоставленных сотрудников МВД Грузии.

Следствие утверждает, что лично Саакашвили способствовал фальсификации следствия, а также незаконно помиловал убийц раньше срока. Власти страны пересматривают дело Гиргвлиани по решению Европейского суда по правам человека.

Напомним, 3 января окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении иска лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили о предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты. Как известно, в ноябре Государственная миграционная служба во второй раз отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем. В связи с такой позицией ГМС представители Саакашвили через суд попытались получить для политика статус беженца.

Ранее, 10 сентября, Михаил Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

Напомним также, что 5 декабря в квартиру Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «РНС» и митинговали под зданием Верховной Рады. После этого Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС. Позже Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте.