Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

Британский посол в Москве Лори Бристоу в субботу, 17 марта, был проинформирован об ответных действиях России на высылку дипломатических сотрудников посольства РФ в Лондоне.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В недельный срок страну должны покинуть 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве.

Также Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и решила прекратить деятельность Британского совета.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», - заявили в МИД России.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.