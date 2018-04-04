Глава НАБУ Сытник и руководитель САП Холодницкий пришли в Раду на отчет перед нардепами ОНЛАЙН

Верховная Рада заслушивает информацию заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, что будет продолжаться полтора часа.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента.

По словам Парубия, по 10 минут каждый из них будет выступает с докладом, затем по 10 минут будут вопросы от народных депутатов к каждому, и по 25 минут будут выступать представители депутатских фракций и групп.

«Вместе 45 минут по каждому докладу, и мы до 14.00 должны успеть заслушать информацию и Назара Холодницкого, и Артема Сытника», - отметил Парубий.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.

Как известно, НАБУ опубликовало записи прослушки главы САП Холодницкого.