Скандальный глава САП Холодницкий ходил в церковь вместе с фигурантом расследования НАБУ нардепом Дубневичем

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В Интернете появилось совместное фото руководителя САП Назара Холодницкого и народного депутата Ярослава Дубневича.

Об этом сообщил антикоррупционер и общественный деятель Виталий Шабунин на своей странице в Twitter.

«Тот неловкий момент, когда на одном фото руководитель САП и нардеп, компании которого фигурируют в криминальных производствах НАБУ и САП», — написал Шабунин.

Позже антикоррупционер добавил, что компрометирующую совместную фотографию уже удалили из социальной сети.

«Но скриншоты, как известно, не горят», — добавил он.

Как известно, НАБУ задержало директоров компаний нардепов от БПП, подозреваемых в хищении газа на 1,5 миллиарда гривен.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.

Роман Свиридов

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