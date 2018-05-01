Скандальный глава САП Холодницкий ходил в церковь вместе с фигурантом расследования НАБУ нардепом Дубневичем

В Интернете появилось совместное фото руководителя САП Назара Холодницкого и народного депутата Ярослава Дубневича.

Об этом сообщил антикоррупционер и общественный деятель Виталий Шабунин на своей странице в Twitter.

«Тот неловкий момент, когда на одном фото руководитель САП и нардеп, компании которого фигурируют в криминальных производствах НАБУ и САП», — написал Шабунин.

Позже антикоррупционер добавил, что компрометирующую совместную фотографию уже удалили из социальной сети.

«Но скриншоты, как известно, не горят», — добавил он.

Той незручний момент, коли на одному фото керівник САП Холодницький та нардеп Дубневич, компанії якого фігурують в кримінальних провадженнях НАБУ/САП. UPD. Компрометуюче главу САП фото видалили, але ж скріншоти, як відомо, не горять 😀 pic.twitter.com/D50jocYPO5 — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) 1 мая 2018 г.

Как известно, НАБУ задержало директоров компаний нардепов от БПП, подозреваемых в хищении газа на 1,5 миллиарда гривен.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.