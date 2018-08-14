Скандальный глава САП Холодницкий уже два года находится под госохраной, которую выделил ему Порошенко

Еще в 2016 году глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий получил от президента Петра Порошенко государственную охрану.

Об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші з Денисом Бігусом».

По данным журналистов, сам руководитель САП сообщил им, что обратился к генпрокурору и к Администрации президента с просьбой о госохране из-за попытки поджога дверей его квартиры в 2016 году. 19 ноября 2016 года Порошенко подписал распоряжение приставить к Холодницкому людей из Управления государственной охраны.

Расследуется ли этот поджог, Холодницкий не знает.

- Меня не вызывали ни разу. Просто был вопрос. Чтобы этот вопрос глобально решить, чтобы каждый раз не паниковать и не делать шаги, я обратился с соответствующим письмом и в Администрацию президента, и к генеральному прокурору, - сказал он.

Глава Антикоррупционной прокуратуры уточнил, что обратился за охраной в первой половине 2016 года. То есть поджог и обращение должны были произойти ориентировочно через полгода после назначения на должность.

Его коллега - директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник - сообщил, что знал об обращении Холодницкого в АП за охраной, однако о поджоге квартиры не слышал.

Авторы публикации отмечают, что должность, на которую по собственному желанию избирался Назар Холодницкий, не предусматривает автоматическое обеспечение охраной за счет госбюджета, а в случае реальной угрозы жизни антикоррупционного прокурора охранять его должна полиция. Это подтверждает юрист Bihus.Info Владимир Харечко.

- Заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры не входит в число лиц, которые могут быть обеспечены охраной УГО на основании распоряжения президента Украины, - объясняет он.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.

Как известно, квалификационная комиссия прокуроров наказала выговором главу САП Холодницкого.